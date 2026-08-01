Cuando Enrique Pinti reflexionó sobre el peso cultural del Obelisco en el programa de Tinelli: el video que despertó todo tipo de reacciones

Las redes sociales revivieron al histórico capocómico. Foto: Foto Pinti: Captura de pantalla Telefe. Foto Obelisco: Reuters.

El archivo televisivo volvió a poner en escena la lucidez, la velocidad mental y la acidez característica de Enrique Pinti. Durante una de sus históricas apariciones en el programa de Marcelo Tinelli, el recordado actor y dramaturgo desplegó un brillante monólogo centrado en el Obelisco, utilizándolo como excusa para radiografiar la sociedad argentina, sus mitos y sus contradicciones. Lejos de reducirlo a una mera mole de cemento, Pinti analizó el peso cultural y el valor simbólico que rodea al icónico monumento porteño en una exposición que combinó carcajadas, rigor histórico y una certera cuota de realidad que cobró nueva fuerza en las plataformas digitales.

Fiel a su prosa desenfrenada, el capocómico comenzó desmitificando la concepción popular del ícono porteño. “Yo sé perfectamente que el Obelisco no está considerado un monumento, está absolutamente desprestigiado. Es una porquería realmente, pero bueno, hay que saber ver el Obelisco”, dijo con un tono jocoso.

En ese sentido, Pinti relató con ironía los cruces habituales con los visitantes y la función social que el imaginario colectivo le otorgó a lo largo de las décadas. “Yo estoy podrido que cualquier tarado que venga acá venga a decir ‘dígame ¿para qué es este Obelisco? ¿para qué lo tienen?’ ‘Lo tenemos de macho nada más’, le dije", relató en el monólogo.

"Para festejar los Mundiales, incluso los Mundiales que perdemos también, para que le cuelguen horrorosas decoraciones de Navidad, para que todos los tarados de este país hagan chistes fálicos, para que los otros reventados le escriban obscenidades en su parte inferior siempre y cuando algún jefe de Gobierno no lo hayan rajado como al ‘Penado 14′“, lanzó también Pinti en un video que recorrió las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

Enrique Pinti, NA

La historia del Obelisco: su fundación y el momento en que pudo ser demolido

Más allá de la sátira y el humor punzante de Pinti, el Obelisco de Buenos Aires cuenta con una historia de construcción vertiginosa y controversias desde su origen. Emplazado en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, el monumento fue diseñado por el arquitecto modernista Alberto Prebisch y se inauguró el 23 de mayo de 1936, con motivo de la celebración del cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad por Pedro de Mendoza.

La obra se concretó en un tiempo récord de tan solo 31 días, empleando a 157 obreros y utilizando hormigón armado revestido en piedra caliza de Olaen (Córdoba). Con sus 67,5 metros de altura, se erigió exactamente en el sitio donde se izó por primera vez la bandera nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en la antigua iglesia de San Nicolás de Bari.

Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Foto: NA

Pese a convertirse en el símbolo porteño por excelencia a nivel internacional, el Obelisco no siempre gozó de la aceptación pública. En sus primeros años, gran parte de la sociedad y de la prensa de la época rechazaba su estética racionalista. Tal fue la resistencia inicial que, en 1939, el Concejo Deliberante porteño llegó a sancionar una ordenanza para su demolición por razones de seguridad y estética, iniciativa que afortunadamente fue vetada por el entonces intendente Arturo Goyeneche, consolidando para siempre la presencia de la mole de cemento en el corazón de la Capital.