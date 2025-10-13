Prácticas, nutritivas y sabrosas: 3 ideas de ensaladas frescas para combatir el calor y comer sano sin aburrirse

¿Quién dijo que comer sano es aburrido? Existen muchas opciones frescas, completas y llenas de color para disfrutar en casa o llevar a la oficina. Fáciles de preparar y perfectas para cualquier momento del día, son una opción ideal para disfrutar de un almuerzo o una cena equilibrada sin necesidad de prender el horno.

Ensaladas nutritivas y deliciosas. Foto: Prensa.

Con la primavera en su mejor momento y los días cálidos que se extienden, las ensaladas vuelven a ser las grandes protagonistas de la mesa. Frescas, equilibradas y llenas de color, son la opción ideal para quienes buscan comer rico y liviano sin resignar sabor ni calidad. Estas propuestas demuestran que comer sano no solo es fácil, sino también un verdadero placer.

En Bagels & Bagels, la marca reconocida por sus bagels artesanales y su propuesta casual con impronta neoyorquina, el verano se anticipa con tres ensaladas que combinan ingredientes frescos, texturas y contrastes, ideales para disfrutar en cualquier momento del día. Lo bueno es que todas se preparan en menos de 15 minutos.

“Buscamos que cada ensalada sea una experiencia completa: fresca, nutritiva y con personalidad. Queremos que el comensal disfrute de platos saludables y sabrosos”, comenta Gastón Vila, cofundador, alma gastronómica del proyecto y quien define la propuesta culinaria y cuida cada detalle de la cocina.

Ensaladas nutritivas y deliciosas. Foto: Prensa.

Tres ideas de ensaladas nutritivas y riquísimas para no aburrirse

Ensalada de salmón y palta

Elegante y sofisticada, combina mix de verdes, salmón fresco, tomate, palta cremosa y tiras de queso brie, con un toque final de sésamo tostado. Rica en proteínas y grasas saludables, ideal para los días de calor.

Ingredientes (para una porción)

Mix de verdes (75 g)

Salmón fresco (125 g)

Tomate fresco (4 rodajas cortadas a la mitad, 55 g)

Palta (1/2, 55 g)

Queso brie en tiras (26 g)

Semillas de sésamo (6 g)

Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.

Ensalada de salmón y palta. Foto: Prensa.

Paso a paso

En un bowl, colocar los verdes lavados y secos. Agregar el salmón, el tomate y la palta. Colocar por encima el queso brie, espolvorear con sésamo y condimentar al gusto. Servir de inmediato, en plato frío.

Para que esta versión sea aún más completa, se puede agregar arroz yamaní o arroz común, una excelente opción para incorporar energía duradera gracias a su aporte de hidratos de carbono complejos. Clave si vas a ir a entrenar en unas horas.

Ensalada Caprese con burratina

Un clásico reinventado: mix de verdes, tomates frescos asados, croutones crocantes, aceitunas negras, albahaca fresca y burratina coronada con pesto y semillas de sésamo. Fresca, aromática y con mucho cuerpo.

Ingredientes (para una porción)

Mix de verdes (75 g)

Tomate fresco (4 rodajas cortadas a la mitad, 55 g)

Tomate asado (65 g)

Croutones (45 g)

Aceitunas negras (20 g)

Albahaca fresca (3 g)

Burratina (90 g)

Pesto de albahaca (20 g)

Semillas de sésamo (6 g)

Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.

Ensalada Caprese con burratina. Foto: Prensa.

Paso a paso

Colocar los verdes, tomates, aceitunas, croutones y albahaca en un bowl. Ubicar la burratina en el centro, cubrir con pesto, espolvorear sésamo y condimentar. Servir al instante, en plato frío.

Ensalada César con pollo

La favorita de siempre, renovada. Lechugas frescas, pollo grillado en rodajas, croutones dorados, cuñas de queso Tybo rallado, aderezo César y un toque final de sésamo. Crocante, cremosa y con sabor intenso.

Ingredientes (rinde una porción)

Lechuga francesa y morada (75 g)

Pollo grillado en rodajas (120 g)

Croutones (45 g)

Queso tybo rallado en cuñas (70 g)

Aderezo César (80 g)

Semillas de sésamo (6 g)

Sal y pimienta a gusto.

Ensalada César con pollo. Foto: Prensa.

Paso a paso

Mezclar las lechugas lavadas con pollo, croutones y queso. Incorporar aderezo César, mezclar suavemente y terminar con sésamo. Servir de inmediato, con un poco más de queso y unas gotas de aderezo para realzar la presentación.

Frescas, livianas y llenas de sabor, las ensaladas de Bagels & Bagels son la alternativa ideal para acompañar los días cálidos, disfrutar al aire libre o sumar a una pausa de trabajo con opciones saludables y deliciosas. La propuesta gastronómica se completa con productos frescos de primera calidad, en un ambiente relajado, moderno y pensado para compartir buenos momentos.

Bagels & Bagels, la panadería artesanal que es furor

Bagels & Bagels es una panadería artesanal que nació en 2013 como un proyecto familiar impulsado por la pasión por la cocina y el deseo de compartir un producto único. Fundada por Lorena y Gastón, un matrimonio de emprendedores, la marca se especializa en la creación de bagels dulces y salados, junto con una amplia variedad de productos como crepas, sopas, pastelería artesanal y cafetería, siempre utilizando ingredientes de primera calidad.

La marca tiene presencia en varios puntos del país, con sucursales en Belgrano, Distrito Arcos, Alto Palermo, Palermo, Plaza Houssay, Bahía de Nordelta, Tortugas Open Mall, Las Palmas del Pilar, Caseros, Pueblo Caamaño y Rosario.

Bagels & Bagels, panadería artesanal. Foto: Instagram @bagelsybagels

Con una propuesta que combina calidad, sabor y calidez, Bagels & Bagels se convirtió en una parada obligada para los amantes de la panadería artesanal. Ya sea para un desayuno, un almuerzo rápido o una merienda especial, sus locales invitan a disfrutar de una experiencia gastronómica que mezcla creatividad y ese toque casero que la distingue desde sus comienzos.