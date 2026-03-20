Cómo hacer la ensalada rusa de Damián Betular. Foto: Canal26.com

La clásica ensalada de papa y huevo, infaltable en cualquier asado argentino, tiene una vuelta inesperada que la saca de lo tradicional. El encargado de reinventarla fue Damián Betular, quien propuso una versión que cambia por completo la lógica de la receta.

En lugar de hervir las papas, como indica la preparación más conocida, el chef apuesta por freírlas. Este simple cambio transforma la textura —mucho más crocante por fuera y cremosa al mezclarse— y le da un perfil totalmente distinto a una guarnición de siempre.

Una versión distinta con el mismo espíritu

La idea surgió a partir de una consigna simple: mantener los ingredientes básicos pero modificar la técnica. En un contenido compartido junto a Hellmann’s, Betular explicó que primero fríe las papas, las deja enfriar apenas y luego las mezcla con huevo duro y bastante mayonesa.

Ensalada rusa, un clásico argentino. Foto: Freepik.

El resultado no es la típica ensalada suave, sino una opción más intensa, con contraste de texturas y un toque más indulgente.

Qué cambia frente a la receta tradicional

Esta versión se diferencia por varios motivos:

La papa frita aporta un exterior crocante

La mezcla final queda más cremosa y contundente

Se aleja de la textura homogénea de la versión hervida

Suma un perfil más moderno sin perder lo casero

Funciona igual de bien como guarnición para carnes

Receta para hacer la ensalada rusa de Betular

Ingredientes

Papas

Huevos

Mayonesa

Ensalada rusa, un clásico argentino. Foto: Unsplash.

Paso a Paso

Pelar las papas y cortarlas. Freírlas hasta que estén cocidas y apenas doradas. Retirarlas y dejarlas entibiar. Hervir los huevos y picarlos. Mezclar las papas fritas con el huevo. Agregar abundante mayonesa. Integrar todo con cuidado y servir.

Con este pequeño cambio, la receta mantiene su esencia pero gana en sabor y textura. Una forma fácil de renovar un clásico sin complicarse demasiado en la cocina.