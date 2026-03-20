Damián Betular, chef: “Para la ensalada rusa no uso papas hervidas, uso papas fritas”
Un pequeño cambio en la preparación alcanza para modificar por completo la textura. La versión de Damián Betular le da un giro inesperado a una guarnición clásica y la convierte en una opción mucho más original.
La clásica ensalada de papa y huevo, infaltable en cualquier asado argentino, tiene una vuelta inesperada que la saca de lo tradicional. El encargado de reinventarla fue Damián Betular, quien propuso una versión que cambia por completo la lógica de la receta.
En lugar de hervir las papas, como indica la preparación más conocida, el chef apuesta por freírlas. Este simple cambio transforma la textura —mucho más crocante por fuera y cremosa al mezclarse— y le da un perfil totalmente distinto a una guarnición de siempre.
Una versión distinta con el mismo espíritu
La idea surgió a partir de una consigna simple: mantener los ingredientes básicos pero modificar la técnica. En un contenido compartido junto a Hellmann’s, Betular explicó que primero fríe las papas, las deja enfriar apenas y luego las mezcla con huevo duro y bastante mayonesa.
El resultado no es la típica ensalada suave, sino una opción más intensa, con contraste de texturas y un toque más indulgente.
Qué cambia frente a la receta tradicional
Esta versión se diferencia por varios motivos:
- La papa frita aporta un exterior crocante
- La mezcla final queda más cremosa y contundente
- Se aleja de la textura homogénea de la versión hervida
- Suma un perfil más moderno sin perder lo casero
- Funciona igual de bien como guarnición para carnes
Receta para hacer la ensalada rusa de Betular
Ingredientes
- Papas
- Huevos
- Mayonesa
Paso a Paso
- Pelar las papas y cortarlas.
- Freírlas hasta que estén cocidas y apenas doradas.
- Retirarlas y dejarlas entibiar.
- Hervir los huevos y picarlos.
- Mezclar las papas fritas con el huevo.
- Agregar abundante mayonesa.
- Integrar todo con cuidado y servir.
Con este pequeño cambio, la receta mantiene su esencia pero gana en sabor y textura. Una forma fácil de renovar un clásico sin complicarse demasiado en la cocina.