Vacunación; salud; infancias. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En el marco de la 24ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y 15ª Semana Mundial de la Inmunización (SMI), que se celebran del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, los especialistas destacan la importancia de cumplir con el esquema obligatorio de vacunas en cada etapa de la vida ya que resulta indispensable para proteger a la población y evitar la reemergencia de enfermedades eliminadas.

A nivel global, las vacunas contribuyeron a salvar más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese contexto, UNICEF destaca que son “herramientas seguras” que permiten “proteger a niñas, niños y adolescentes contra enfermedades graves y, a menudo, mortales”. Además, el organismo remarcó que todas las inmunizaciones que integran los calendarios nacionales “se someten a estrictas pruebas de seguridad” antes de su aprobación y distribución. Es por este motivo que las define como “una de las medidas preventivas más costo-efectivas” en la historia de la salud pública.

¿Cómo funcionan las vacunas?

Las vacunas ayudan al sistema inmunitario a combatir las infecciones de manera más eficiente, ya que provocan una respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. De este modo, si el virus o la bacteria vuelven a invadir el organismo en el futuro, el sistema inmunitario ya estará preparado para combatirlo.

Cuáles son las vacunas del Calendario Nacional y por qué son fundamentales para la salud pública Foto: Ministerio de Salud

¿Hay relación entre las vacunas y el autismo?

Según Unicef, las vacunas son extremadamente seguras. Casi cualquier enfermedad o malestar posterior a la vacunación es menor y temporal, como el dolor en la zona de la inyección o una fiebre leve. Normalmente, esto puede controlarse con analgésicos de venta libre después de la administración de la vacuna según lo recomendado por el médico, o aplicando un paño frío en el lugar de la inyección. Si los padres están preocupados, deben consultar con el médico.

Amplios estudios e investigaciones han demostrado que no hay evidencia de un vínculo entre las vacunas y el autismo.

¿Qué es la inmunidad colectiva?

Si un número suficiente de personas de tu comunidad están inmunizadas contra una enfermedad concreta, se puede alcanzar lo que se denomina la “inmunidad colectiva”. Cuando esto sucede, las enfermedades no pueden propagarse fácilmente de persona a persona porque la mayoría de ellas son inmunes. Esto proporciona una capa de protección contra la enfermedad incluso para aquellos que no pueden vacunarse, como los niños.

Además, la inmunidad colectiva también previene los brotes, ya que impide que la enfermedad pueda propagarse con facilidad. De este modo, la enfermedad se vuelve cada vez menos común y, en ocasiones, llega a desaparecer completamente de la comunidad.

Las vacunas contribuyeron a salvar más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, según la OMS. Foto: Ministerio de Salud.

¿Qué sucede si se retrasa o interrumpe la vacunación?

UNICEF, desde su página web, advierte que “cada vez que retrases una vacuna, estarás aumentando la vulnerabilidad de tu hijo a la enfermedad”. Un resfriado común o una infección viral natural pueden ejercer más presión sobre el sistema inmunológico que varias vacunas administradas juntas.

¿Cuáles son las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional por edad?

El calendario de vacunación incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales y grupos específicos. Están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país y no requieren de una orden médica.

Embarazo:

La vacunación durante el embarazo protege a la persona embarazada y al futuro recién nacido, gracias al paso por la placenta de los anticuerpos maternos, que lo protegen de enfermedades que pueden ser muy graves en los primeros meses de la vida, como, por ejemplo, coqueluche o la bronquiolitis.

Las siguientes vacunas se indican durante la gestación:

- Antigripal: una dosis en cualquier trimestre de la gestación.

- Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestación.

- Virus Sincicial respiratorio (VSR): una dosis en cada embarazo, entre las semanas 32 y 36,6 de gestación.

La vacunación durante el embarazo protege a la persona embarazada y al futuro recién nacido. Foto: Freepik

Recién nacidos:

- Hepatitis B (en las primeras 12 horas de vida).

- BCG (antes del egreso de la maternidad).

Primer año de vida:

A los 2 meses

- Neumococo conjugada: primera dosis.

- Poliomielitis: primera dosis (IPV o Salk)

- Quíntuple (o pentavalente): primera dosis.

- Rotavirus: primera dosis.

A los 3 meses

- Meningococo: primera dosis.

A los 4 meses

- Neumococo conjugada: segunda dosis.

- Poliomielitis: segunda dosis (IPV o Salk)

- Quíntuple (o pentavalente): segunda dosis.

- Rotavirus: segunda dosis.

A los 5 meses

-Meningococo: segunda dosis.

A los 6 meses

- Poliomielitis: tercera dosis (IPV o Salk)

- Quíntuple (o pentavalente): tercera dosis.

Entre los 6 y los 24 meses

- Antigripal: dos dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera y la segunda. Las personas menores de 24 meses que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir una dosis.

A los 12 meses

- Neumococo conjugada: refuerzo de dosis

- Hepatitis A: única dosis

- Triple viral: primera dosis.

Hasta dos años:

Entre los 6 y 24 meses

- Antigripal: dos dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera y la segunda. Las personas menores de 24 meses que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir sólo una dosis.

A los 15 meses

- Meningococo: refuerzo.

- Varicela: primera dosis.

Entre los 15 y los 18 meses

- Triple viral: 2da dosis

- Quíntuple (o pentavalente): refuerzo de dosis.

A los 18 meses

- Fiebre amarilla: primera dosis, solo para quienes residan en zonas de riesgo.

5 años:

- IPV, para prevenir la poliomielitis.

- Triple viral SRP, para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas.

- Triple bacteriana celular, para prevenir la difteria, el tétanos y coqueluche.

- Varicela.

11 años:

- VPH (Virus del Papiloma Humano): una única dosis.

- Meningococo: una única dosis.

- Triple bacteriana acelular: una única dosis.

- Fiebre amarilla: refuerzo para quienes residan en zonas de riesgo.

15 a 64 años:

- Doble bacteriana: iniciar o completar esquema de 3 dosis, luego continuar con una dosis de refuerzo cada 10 años.

- Doble o triple viral: toda persona a partir de los 5 años debe acreditar 2 dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicadas después del año de vida. Las personas nacidas antes del año 1965 se consideran inmunes por haber estado expuestas a ambos virus.

- Antigripal: dosis anual quienes presenten alguno de los siguientes factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante de órgano sólido o de médula ósea y/o insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros presentando orden médica o cualquier documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes.

- Fiebre Hemorrágica Argentina: a partir de los 15 años para personas que residan o trabajen en la zona endémica (ciertas jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa).

65 años o más:

- Antigripal: una dosis anual.

- Neumococo: El esquema de vacunación es de 1 (una) dosis de VCN20.

- Doble bacteriana: iniciar o completar esquema de 3 dosis, luego continuar con una dosis de refuerzo cada 10 años.

Es importante tener en cuenta que los calendarios de vacunación varían según el país dependiendo de las enfermedades más prevalentes.

Agenda argentina en la Semana de Vacunación de las Américas

El Ministerio de Salud de la Nación se suma a la 24° Semana de Vacunación de las Américas, una iniciativa que será hasta el próximo sábado 2 de mayo, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en toda la región y tiene como objetivo poner en valor a la vacunación como herramienta clave para recuperar coberturas, prevenir brotes y avanzar en las metas de eliminación de enfermedades transmisibles.

Este miércoles 29 de abril, la cartera sanitaria nacional realizará un encuentro dirigido a equipos del primer nivel de atención sobre estrategias de prevención del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) durante el embarazo y los primeros meses de vida.

Vacunación en Argentina

En tanto, se indicó que se trabajará en los lineamientos para la administración de Niservimab en niños prematuros extremos y con cardiopatías congénitas. Este anticuerpo fue incorporado para reemplazar el palivizumab a fin de simplificar el esquema de administración (solo requiere una única dosis) y optimizar la oportunidad de inmunización.

Asimismo, el jueves 30 de abril se llevará adelante el 15° Ateneo Nacional de Enfermería, en el que se abordará el rol estratégico de la enfermería dentro la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026 y las estrategias de cuidado orientadas a poblaciones priorizadas. Equipos de Tucumán, Santa Fe y San Juan compartirán experiencias y enfoques de trabajo promoviendo el intercambio como instancia de formación y revisión de las propias prácticas.

En paralelo, junto con la OPS y el Programa de Inmunizaciones de Salta, se desarrollará un taller de microplanificación y fortalecimiento del registro nominal de vacunación. Esta iniciativa busca mejorar las coberturas de vacunación mediante la identificación de la población susceptible, el fortalecimiento del uso del Registro Nominal de Vacunación Electrónico (RNVe) en tiempo real, y la reorientación de estrategias a partir de un conocimiento detallado del territorio y una adecuada planificación de recursos.