Receta de ensalada César, fresca y llenadora: cómo lograr los croutones perfectos
Una opción rápida y fácil y que no falla para una comida completa y deliciosa.
En los días de mucho calor, tener en cuenta la alimentación es clave para enfrentar mejor las altas temperaturas. Por eso hoy te compartimos esta receta muy fácil de ensalada César ¡un clásico que todos amamos!
Esta es una de las recetas más aclamadas a la hora de pensar en una ensalada llenadora ¡e ideal para el verano! Si estás pensando en comer liviano, te damos los trucos hasta para que los croutones de tu ensalada queden perfectos.
La ensalada César es sabrosa y liviana porque en su composición lleva una gran proporción de hojas verdes. De hecho, la receta clásica de esta ensalada lleva lechuga romana. En caso de no tener, es válido utilizar hojas verdes, lechuga repollada, rúcula o repollo; también quedará bien.
Cómo hacer croutones perfectos
A la hora de hacer los croutones podemos optar por sartén u horno. Dependerá de recursos y tiempo, aunque al horno es más práctico. Una vez que tengas cortados los cubos de pan, con el horno precalentado a 160 grados, colocás los cubos de pan y le agregás un hilo de aceite de oliva, provenzal y sal.
Lo dejarás en el horno por unos 7 minutos, tendrás que controlar porque tienen que quedar crocantes.
Ahora que ya reparamos en varios detalles, nos toca hacer la ensalada ¡una gran receta para sobrevivir al calor!
Ingredientes para esta rica Ensalada César
- 1 planta de lechuga romana (700 gramos aprox)
- 2 pechugas de pollo (400 gramos)
- 200 gramos de croutones
- 200 gramos de queso parmesano
Ingredientes para la salsa de la ensalada
- 80 gramos de mayonesa
- 4 anchoas
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharadita de vinagre
- 1/2 diente de ajo
- Jugo de un limón
Paso a Paso para hacer una rica Ensalada César
- Lavar la lechuga, escurrirla y cortarla. Reservar
- Con el queso podemos hacer escamas con la ayuda de un pelapapas o el queso rallado
- Preparar la salsa, mezclar y rectificar, si hace falta le agregamos más sal o pimienta molida.
- Ahora preparamos el horno para los croutones y contabilizamos los minutos
- Luego preparamos la plancha, con un poco de aceite en la base y cocinamos hasta que quede bien doradas de ambos lados.
- Ahora que tenemos todo listo ensamblamos nuestra ensalada ¡y buen provecho!