La Ensalada César, un clásico con todos los trucos ¡para comer delicioso! Foto: Imagen creada con Gemini IA

En los días de mucho calor, tener en cuenta la alimentación es clave para enfrentar mejor las altas temperaturas. Por eso hoy te compartimos esta receta muy fácil de ensalada César ¡un clásico que todos amamos!

Una excelente ensalada para los días con altas temperaturas Foto: Imagen creada con Gemini IA

Esta es una de las recetas más aclamadas a la hora de pensar en una ensalada llenadora ¡e ideal para el verano! Si estás pensando en comer liviano, te damos los trucos hasta para que los croutones de tu ensalada queden perfectos.

La ensalada César es sabrosa y liviana porque en su composición lleva una gran proporción de hojas verdes. De hecho, la receta clásica de esta ensalada lleva lechuga romana. En caso de no tener, es válido utilizar hojas verdes, lechuga repollada, rúcula o repollo; también quedará bien.

Cómo hacer croutones perfectos

A la hora de hacer los croutones podemos optar por sartén u horno. Dependerá de recursos y tiempo, aunque al horno es más práctico. Una vez que tengas cortados los cubos de pan, con el horno precalentado a 160 grados, colocás los cubos de pan y le agregás un hilo de aceite de oliva, provenzal y sal.

Lo dejarás en el horno por unos 7 minutos, tendrás que controlar porque tienen que quedar crocantes.

Ahora que ya reparamos en varios detalles, nos toca hacer la ensalada ¡una gran receta para sobrevivir al calor!

Ingredientes para esta rica Ensalada César

1 planta de lechuga romana (700 gramos aprox)

2 pechugas de pollo (400 gramos)

200 gramos de croutones

200 gramos de queso parmesano

Ingredientes para la salsa de la ensalada

80 gramos de mayonesa

4 anchoas

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de vinagre

1/2 diente de ajo

Jugo de un limón

Una exquisita ensalada para comer rico y sano ¡durante los días de mucho calor! Foto: Ph Freepik

Paso a Paso para hacer una rica Ensalada César