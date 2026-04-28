La importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. Un desafío para las empresas. Foto: Getty Images/iStockphoto / Prensa SanCor Salud

El bienestar en el trabajo ya no se limita a lo físico. La salud emocional, el clima interno y el sentido de pertenencia ganan protagonismo en un nuevo paradigma laboral que redefine el rol de las empresas.

En los últimos años, la forma de entender la salud en el trabajo cambió profundamente. Durante mucho tiempo, hablar de bienestar laboral implicaba pensar en la prevención de accidentes o en el cumplimiento de normas de seguridad. Hoy, en cambio, el foco se amplía: el estrés, la salud mental y el clima organizacional se vuelven variables centrales.

Este cambio no es casual. El impacto de la pandemia, las nuevas dinámicas laborales y una mayor conciencia social pusieron en primer plano aspectos que antes quedaban relegados. El agotamiento emocional, la dificultad para desconectar y la necesidad de equilibrio entre la vida personal y profesional forman parte de una conversación cada vez más presente tanto en las personas como en las organizaciones.

En este contexto, el concepto de bienestar laboral empieza a correrse de lo estrictamente físico para incorporar una mirada integral. Ya no se trata solo de evitar riesgos, sino de generar entornos donde las personas puedan desarrollarse, sentirse valoradas y sostener un equilibrio saludable en el día a día.

La importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. Un desafío para las empresas. Foto: Getty Images/iStockphoto / Prensa SanCor Salud

Las empresas, por su parte, enfrentan un nuevo desafío: dejar de ser únicamente espacios de productividad para convertirse también en espacios de cuidado. Esto implica revisar prácticas, estilos de liderazgo y formas de vincularse puertas adentro. La gestión del talento hoy no solo se mide en resultados, sino también en la capacidad de construir culturas organizacionales más humanas, con líderes empáticos y canales de escucha activa.

En esa transformación, la salud y la seguridad en el trabajo empiezan a entenderse como una responsabilidad compartida, que involucra a todos los niveles de la organización. No se trata solo de evitar riesgos, sino de prevenir activamente situaciones que puedan afectar la integridad física o emocional de las personas, promoviendo entornos libres de violencia, con espacios de participación y diálogo. La incorporación de criterios preventivos en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos se vuelve un eje clave para construir culturas laborales sostenibles.

En esa línea, gana protagonismo el llamado “salario emocional”: un conjunto de factores que, sin ser económicos, influyen de manera directa en la satisfacción de las personas. El reconocimiento, las oportunidades de desarrollo, la flexibilidad, el buen clima laboral y el propósito compartido son algunos de los elementos que hoy pesan tanto como una compensación tradicional.

Al mismo tiempo, la prevención de riesgos sigue siendo clave, aunque con una mirada actualizada. A las cuestiones clásicas se suman problemáticas como el sedentarismo, la sobreexposición a pantallas, la fatiga digital y el estrés crónico, que requieren nuevas estrategias de abordaje. En este escenario, distintas organizaciones comienzan a impulsar iniciativas orientadas al bienestar integral. Desde programas de pausas activas y promoción de hábitos saludables, hasta espacios de acompañamiento emocional y acciones para fortalecer la cultura interna, el objetivo es generar entornos de trabajo más saludables y sostenibles en el tiempo.

Desde SanCor Salud, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, destacan la importancia de abordar la salud laboral desde una perspectiva integral, que contemple tanto los aspectos físicos como emocionales. El Grupo de medicina privada subraya la necesidad de promover espacios de diálogo, fomentar hábitos saludables dentro de la jornada y prestar atención a las señales tempranas de malestar, como herramientas clave para la prevención.

Pensar la salud en el trabajo, hoy, implica mucho más que evitar accidentes. Supone construir entornos donde las personas puedan estar bien, desarrollarse y encontrar sentido en lo que hacen. Porque cuando el bienestar se vuelve parte de la cultura, su impacto trasciende lo individual y se convierte en un valor compartido.