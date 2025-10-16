El ejercicio físico que fortalece las piernas, aumenta la resistencia y beneficia al cerebro sin perjudicar las rodillas

Se trata de una práctica muy sencilla que alivia la tensión articular y promueve la salud mental.

Los beneficios de la caminata. Foto: X/Grook.

Diversos estudios científicos y expertos coinciden en las ventajas de un ejercicio que gana cada vez más adeptos. Tanto para el cuerpo como para la mente, caminar hacia atrás trae aparejados numerosos beneficios para la salud.

Esta práctica es tan sencilla y útil que cada vez más personas se animan a incorporarla en su rutina diaria. Quienes se inclinan por este ejercicio, activan músculos que generalmente no se usan al caminar hacia adelante, como las pantorrillas, los cuádriceps y las espinillas, y mejoran el equilibrio muscular y la estabilidad de las articulaciones.

Caminar hacia atrás. Foto: Pixabay.

Por otro lado, caminar hacia atrás también puede ser una excelente forma de mejorar la fuerza y la movilidad. Al cambiar la carga de trabajo de las piernas, desplazándola hacia las caderas y las rodillas, esta modificación en la mecánica del cuerpo promueve una mejor tonificación muscular y flexibilidad en áreas clave del cuerpo​.

Sin embargo, caminar hacia atrás no solo ofrece beneficios físicos, sino también cognitivos, dado que desafía al cerebro de una manera única, obligándolo a adaptarse a patrones de movimiento nuevos y poco habituales. Este ejercicio tiene un impacto directo en el funcionamiento cognitivo, mejorando la conciencia espacial y la coordinación.

Caminar hacia atrás, una práctica muy recomendable

Este tipo de actividad mentalmente desafiante puede ayudar a agudizar la concentración y aumentar la función ejecutiva, es decir, la capacidad para planificar y tomar decisiones de manera más eficiente.

Este ejercicio también se asocia con mejoras en los tiempos de reacción y la memoria a corto plazo, debido al mayor nivel de atención que requiere el cuerpo para coordinar el movimiento hacia atrás. Al integrar esta práctica en una rutina también se ejercita la mente, creando una sinergia entre el cuerpo y el cerebro que beneficia tanto a la salud física como mental.

Incluso, caminar caminar hacia atrás tiene un impacto positivo en las rodillas, especialmente para aquellas personas que sufren de dolor articular o condiciones como la artritis, dado que tiene un efecto de bajo impacto en las articulaciones.