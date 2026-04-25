El estudio utilizó un cuestionario con seis preguntas médicas estándar que indicaban un posible deterioro cognitivo leve. Foto: Reuters.

El deterioro cognitivo avanza de forma silenciosa, pero sostenida, a nivel global. Actualmente, más de 55 millones de personas viven con demencia en todo el mundo, una cifra que sigue en aumento. En paralelo, crece la preocupación por el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa con síntomas que suelen confundirse con otras formas de demencia. En la Argentina, el panorama no es menor: 1 de cada 8 personas mayores de 65 años padece esta patología.

El Grupo de Estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología (SEN) elaboró un nuevo Documento de Consenso centrado en la prevención del deterioro cognitivo y la demencia. El trabajo reúne distintas estrategias para mejorar el abordaje de estas patologías, con especial énfasis en la detección temprana del deterioro cognitivo leve (DCL).

La importancia de detectar a tiempo el deterioro cognitivo leve

Entre los ejes principales, se destaca la necesidad de identificar precozmente estos cuadros y aplicar un abordaje multimodal, que incluya intervenciones nutricionales con respaldo científico dentro de la práctica neurológica.

En esa línea, la SEN recomienda Souvenaid®, de Danone Nutricia, como el único alimento para usos médicos especiales (AUME) indicado para ralentizar la progresión del DCL hacia formas más avanzadas de demencia, como el Alzheimer.

Factores de riesgo del Alzheimer y la demencia.

La Dra. María José Gil, neuróloga en el Hospital Universitario Clínico San Carlos (Madrid), explica que “el DCL representa un estado intermedio entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia y se caracteriza por las pérdidas de memoria, cambios conductuales, en la función ejecutiva o en el lenguaje, pero con preservación de la independencia funcional en actividades de la vida diaria”.

Factores de riesgo del Alzheimer y la demencia

El documento también remarca que hasta un 40% de los casos de deterioro cognitivo y demencia podrían prevenirse o retrasarse mediante la modificación de factores de riesgo.

Entre los principales se encuentran:

Factores vasculares y metabólicos : obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión.

Hábitos poco saludables : sedentarismo, mala alimentación, tabaquismo.

Salud mental: depresión, ansiedad, trastornos del sueño.

Los especialistas coinciden en que la identificación temprana del DCL, junto con medidas preventivas y una correcta organización de los cuidados, es clave. En este sentido, la Dra. Cristina Fernández García señala que “se tiene que tener en cuenta la carga emocional, física y económica de la familia para proporcionar las ayudas adecuadas y planificar adecuadamente el cuidado de estas personas”.

Factores de riesgo del Alzheimer y la demencia. Foto: Pixabay.

Por su parte, la Dra. Carmen Terrón subrayó: “La reducción del riesgo de demencia es crucial. Las personas con estilos de vida más saludables, que evitan aquellos factores negativos y promueven las situaciones positivas para su salud cerebral, presentan un menor riesgo de desarrollar demencia y un retraso en el inicio del deterioro cognitivo, lo que resulta en más años de vida con salud y menos años de vida con enfermedad”.

Claves para prevenir el deterioro cognitivo según la SEN

El consenso pone el foco en varios puntos fundamentales:

Detección precoz mediante herramientas de screening.

Abordaje multidisciplinario que combine tratamientos farmacológicos, estimulación cognitiva y cambios en el estilo de vida.

Nutrición clínica como parte del tratamiento integral.

En este último punto, se destaca el valor de intervenciones nutricionales con evidencia sobre su impacto en la función cerebral. En particular, la SEN vuelve a señalar a Souvenaid® como el único AUME recomendado para intervenir en la progresión del DCL.

La Dra. Sagrario Manzano explica que los AUME “son aquellos que han sido formulados para el manejo dietético de pacientes bajo supervisión médica. Están destinados a satisfacer las necesidades alimenticias de los pacientes que precisen de determinados nutrientes, cuyo tratamiento dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal, con otros alimentos destinados a una alimentación especial, o mediante ambas cosas”.

Claves para prevenir el deterioro cognitivo según la SEN.

El rol de la nutrición en la salud cerebral

La recomendación de la SEN se basa en más de 20 años de investigación clínica sobre Souvenaid, con estudios que respaldan su impacto en la memoria, la sinapsis y el metabolismo neuronal.

Su formulación, FortaSynConnect, actúa sobre las conexiones neuronales, ayudando a preservar la función cognitiva, reducir la atrofia cerebral y mejorar la calidad de vida. “El perfil de seguridad de las intervenciones multidominio combinadas con Souvenaid ofrece un buen resultado y el cumplimiento de la balanza de seguridad-eficacia”, concluye la Dra. Manzano.

En síntesis, el consenso refuerza el rol de la nutrición clínica como un componente clave en la prevención del deterioro cognitivo leve. En ese sentido, Gonzalo Zárate afirma: “el nuevo Consenso de la Sociedad Española de Neurología consolida el papel fundamental que juega la nutrición clínica en la prevención del deterioro cognitivo leve. Por ello, es un orgullo que se reconozcan los beneficios de Souvenaid, siendo el único AUME recomendando en el documento. Una noticia que llega como resultado de más de 20 años de investigación científica rigurosa e innovación de Danone Nutricia. Por ello, nos comprometemos a continuar liderando la innovación en nutrición médica, colaborando estrechamente con los profesionales sanitarios para hacer accesibles estas soluciones científicamente validadas y contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con DCL en España”.