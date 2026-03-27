Demi Moore en "La Sustancia" (2024) Foto: Mubi

La actriz Demi Moore fue reconocida últimamente por su película “La Sustancia”, donde revela y crítica a la industria de la televisión sobre cómo le exigen belleza y juventud a las mujeres a lo largo de toda su carrera. Por eso, ella decidió revelar parte de la rutina física que mantuvo durante años con el objetivo de obtener papeles.

Según contó, uno de sus hábitos era empezar el día antes de que saliera el sol para entrenar, una disciplina que sostuvo durante distintas etapas de su carrera. Sin embargo, con el tiempo su mirada cambió y aseguró que hoy lo más importante es poner en foco su salud y mantener una relación saludable con su cuerpo.

Demi Moore en "La Sustancia" (2024) Foto: Mubi

En una entrevista para CBS Sunday Morning confesó que a medida que pasaba el tiempo, las exigencias aumentaban. “Me levantaba al amanecer a entrenar. He llegado a sentir que “castigaba” a mi cuerpo con entrenamientos demasiado intensos”, detalló.

Cómo eran las exigentes rutinas de ejercicios y belleza de Demi Moore

A lo largo de su carrera, la actriz combinó distintas disciplinas en un mismo día: desde sesiones de cardio hasta ejercicios de fuerza, sumando también prácticas como el yoga. En algunos momentos, incluso llegó a sostener rutinas extremas, como recorrer largas distancias en bicicleta antes de enfrentarse a extensas jornadas de filmación.

Este nivel de exigencia no solo respondía a las demandas físicas de sus personajes, sino también a una fuerte autoexigencia por mantenerse en determinada forma. Durante años, ese enfoque marcó su relación con el entrenamiento y el cuidado corporal.

Demi Moore en "La Sustancia" (2024) Foto: Mubi

En la actualidad, sin embargo, su mirada sobre el ejercicio cambió. En una etapa más equilibrada, Demi Moore incorporó prácticas como el pilates reformer y el yoga, priorizando el bienestar integral por sobre la exigencia extrema. Estas disciplinas, enfocadas en la fuerza, la resistencia y la conexión cuerpo-mente, se complementan con actividades como el senderismo y entrenamientos orientados a la movilidad.

A través de sus redes sociales, la actriz comparte parte de esta nueva rutina, en la que muchas veces aparece acompañada por su inseparable mascota, Pilaf, reflejando un estilo de vida más consciente y sostenible.