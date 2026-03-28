Un estudio revela que los ejercicios isométricos pueden igualar al rango completo para ganar masa muscular. Foto: Gemini IA para Canal26.com

En los últimos años, la forma en que se ejecutan las repeticiones en el entrenamiento de fuerza empezó a estudiarse con mucho más detalle. Desde cuánto dura cada fase del movimiento hasta en qué tramo se genera más estímulo, la ciencia sigue afinando qué factores influyen realmente en la hipertrofia. En ese contexto, un nuevo enfoque puso el foco en las contracciones isométricas —especialmente cuando el músculo está estirado— y su comparación con los ejercicios tradicionales de recorrido completo.

Durante mucho tiempo se asumió que el trabajo isométrico quedaba un paso atrás a la hora de ganar masa muscular. Sin embargo, una investigación reciente pone en duda esa idea y abre la puerta a repensar su utilidad.

Un estudio revela que los ejercicios isométricos pueden igualar al rango completo para ganar masa muscular. Foto: Copilot IA para Canal26.com

Estudio sobre hipertrofia muscular: isométricos vs rango completo de movimiento

Publicado en Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, el trabajo buscó comparar cómo impacta el entrenamiento isométrico en posiciones de mayor elongación muscular frente al entrenamiento con rango completo de movimiento. El objetivo principal fue analizar si existían diferencias en el desarrollo de distintas zonas de los cuádriceps, tanto en su parte frontal como lateral.

Cómo entrenar para hipertrofia: método y diseño del estudio

Participaron 23 personas entrenadas, entre hombres y mujeres, que realizaron un programa de seis semanas con dos sesiones semanales. A cada participante se le asignó un tipo de entrenamiento distinto en cada pierna: una trabajaba con repeticiones completas hasta el fallo, mientras que la otra realizaba contracciones isométricas de máxima intensidad, manteniendo la posición con la rodilla flexionada durante unos 30 segundos. Antes y después del programa, se midió el grosor muscular en diferentes áreas del muslo para evaluar los cambios.

Un estudio revela que los ejercicios isométricos pueden igualar al rango completo para ganar masa muscular.

Resultados: qué método genera más crecimiento muscular en cuádriceps

Ambos métodos generaron mejoras similares en el tamaño de los cuádriceps. Si bien el grupo isométrico mostró un leve incremento mayor (aproximadamente 1,9 % frente a 0,8 %), la diferencia no fue lo suficientemente consistente como para sacar conclusiones firmes. La posible ventaja se observó principalmente en la zona superior del muslo, aunque sin evidencia contundente.

Conclusión: ¿los ejercicios isométricos sirven para ganar masa muscular?

Los resultados sugieren que las contracciones isométricas, especialmente cuando se realizan en posiciones donde el músculo está más estirado, pueden ser tan efectivas como el entrenamiento con movimiento completo para estimular el crecimiento muscular. Esto las convierte en una alternativa interesante, sobre todo en situaciones donde hay limitaciones de movilidad, lesiones o falta de equipamiento.

Un estudio revela que los ejercicios isométricos pueden igualar al rango completo para ganar masa muscular. Foto: Freepik.

Para quienes ya tienen experiencia entrenando, combinar ambos enfoques podría ser una estrategia válida para desarrollar masa muscular. Aunque todavía hacen falta más estudios, el mensaje es claro: los ejercicios isométricos no deberían quedar relegados, ya que pueden aportar beneficios reales dentro de una rutina bien planificada.