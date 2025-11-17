Qué esperar de la Luna Nueva en escorpio este 20 de noviembre: una oportunidad para dejar morir y renacer

Escorpio habla de finales, pero también de poder personal. Esta luna nueva nos pone frente a varias preguntas incómodas.

La luna nueva de este 20 de noviembre será la más intensa del 2025. Situada a los 28° de Escorpio, no es “una luna más”: llega como acto final de un proceso de muerte y transformación que viene madurando desde los eclipses de septiembre y que terminará de acomodarse a comienzos de diciembre.

Es un momento bisagra para dejar morir algo que ya no puede seguir vivo en nuestra vida. Y no desde la fantasía mágica de “le pido al universo que se lo lleve y listo”, sino desde una espiritualidad adulta: mirando de frente lo que duele, asumir la parte que nos toca y tomar decisiones con el corazón encendido para resignificar todo lo que estamos viviendo.

1. Contexto energético

Este es un año de cierres. Desde la mirada de la numerología, 2025 suma 9 (2+0+2+5), y los años 9 suelen marcar finales, conclusiones y capítulos que se completan.

El 2026, en cambio, viene con otra frecuencia: más libertad, más coherencia, más verdad.

Por eso esta luna nueva tan poderosa… se siente como hacer la valija antes de un cambio de etapa, y nos pide elegir qué necesitamos para este viaje y qué es momento de dejar ir.

Relajación. Foto: Freepik.

2. Muerte simbólica vs. drama: la diferencia entre perder y soltar

Algo clave de este momento: no es lo mismo que la vida te arranque algo de las manos “dramáticamente”, a que vos elijas “conscientemente” soltarlo.

Escorpio habla de finales, pero también de poder personal. Esta luna nueva nos pone frente a varias preguntas incómodas:

¿Voy a quedarme en la queja de “por qué me pasa esto a mí”?

¿O voy a mirarme de frente y decir: “Si esto se está cayendo, ¿qué parte de mí también necesita cambiar para dejar de repetir lo mismo?"

Desde una espiritualidad infantil, pedimos milagros sin querer dejar ir apegos, relaciones tóxicas, dinámicas de control o estructuras de vida que nos anestesian.

Desde una espiritualidad madura, entendemos que soltar duele, pero es un acto de amor: hacia quien fuimos, hacia quien somos hoy, y hacia la persona en la que todavía podemos convertirnos.

Esta luna nueva no viene a castigarte con cierres dolorosos. Viene a preguntarte: “¿Qué estás sosteniendo que ya está muerto… por miedo a sentir el duelo de dejarlo ir?”

3. Agua, vacío y vulnerabilidad: el trabajo emocional real

El elemento dominante de este novilunio en Escorpio es el agua. ¿Y qué hace el agua? Nos lleva a la vulnerabilidad. Trae memorias, duelos y miedos antiguos. Y nos conecta con la parte de nosotros que prefiere evadir antes que sentir.

Por eso, en estas semanas puede aparecer:

tristeza “sin motivo”,

ganas de llorar,

melancolía,

recuerdos que creías superados,

ganas de bajar la cortina y desaparecer un rato.

No es que “estés mal”: estás limpiando. El problema no es la emoción: es todo lo que hacemos para no sentirla. Llenar el vacío con: celular, redes, comida, trabajo, drama, proyectos nuevos que solo anestesian pero no transforman.

Esta luna nueva te propone otra cosa: habitar el vacío sin llenarlo con “cosas”.

El vacío es el espacio fértil donde puede nacer algo distinto. Pero si lo volvés a llenar con lo mismo de siempre, vas a recrear la misma historia con otro envoltorio.

Paz, tranquilidad, armonía, meditación. Foto Unsplash.

4. Una espiritualidad madura para este momento

Para dejar ir algo tengo que entender por qué y para que. Si no, se va a sentir injustamente doloroso y voy a seguir sosteniéndolo por inercia.

Este cielo nos pide una espiritualidad que no sea infantil ni escapista. Nada de: “si intenciono fuerte, el universo me va a mandar lo que yo quiero mientras sigo repitiendo los mismos patrones”. O seguir poniendo excusas de “yo no puedo” porque mira todo lo que me paso, soy victima de mi historia, de mis traumas, de mis heridas…

Esta luna es una semilla para hacernos cargo de una espiritualidad madura:

Responsabilidad emocional: no culpar solo a “la energía”, al ex, al trabajo, a la familia. Preguntarme: ¿Cómo estoy co-creando esto?

Disciplina amorosa: no alcanza con entender: hay que cambiar hábitos, conversaciones, límites, formas de vincularnos.

Honestidad brutal con uno mismo: dejar de disfrazar apego con “lealtad”, control con “amor” y miedo con “prudencia”.

Respeto por el cuerpo y el sistema nervioso: no es solo “trabajo interno”: ajustar mi rutina para dormir lo que necesito, comer mejor, mover el cuerpo, pedir ayuda, bajar el nivel de exigencia autoimpuesta.

La luna nueva en Escorpio nos invita a dejar de vivir en automático y hacer un corte con esos pactos inconscientes que ya no tienen sentido.

5. Preguntas clave para acompañar esta luna nueva

Podés usar estas preguntas para escribir, conversar en terapia o simplemente mirarte con honestidad:

¿Qué se está repitiendo desde septiembre? Un tema, un conflicto, un patrón interno que vuelve y vuelve. ¿Qué parte de mí ya sabe que esto no va más… pero sigue enganchada por miedo? Si dejo morir esto, ¿a qué versión de mí le estoy siendo leal y a cuál le estoy diciendo que sí? ¿Qué me da más miedo: soltar… o seguir exactamente igual dentro de un año? ¿Dónde estoy anestesiándome para no sentir? (Redes, exceso de trabajo, drama emocional, comida, compras, “estar siempre ocupada/o”.)

6. Mini ritual de luna nueva en Escorpio (sin azúcar espiritual)

Los Rituales son espacios donde pongo mi energía conscientemente para preparar un espacio sagrado. No necesitas elementos complicados de conseguir, más bien tu apertura, disposición e intención.

Paso 1: preparar el espacio

Apagá un rato las pantallas.

Podés prender una vela y tener cerca dos vasos de agua.

Sentate cómoda/o, con la columna apoyada y los pies en la tierra.

Paso 2: el cuerpo primero

Respirá profundo 10 veces.

Al exhalar, imaginá que soltás tensión del pecho, la mandíbula, y la panza.

Si aparece alguna emoción, dejala estar. No la analices, respirala.

Paso 3: nombrar lo que muere

En una hoja, escribí sin filtro: “En esta luna nueva en Escorpio dejo morir…” Y completá con:

una relación tal como venía siendo,

una dinámica de control,

un hábito o autoexigencia,

un patrón de escasez,

una versión de vos que ya no querés sostener.

No se trata de odiar esa versión, sino de agradecerle y dejarla ir.

Paso 4: elegir cómo querés vivir lo que viene

En otra hoja, escribí: “Me comprometo a…” Y ahí no pongas pedidos al universo, sino actos concretos:

“Decir que no cuando mi cuerpo diga basta.”

“Hablar del tema en terapia o con alguien de confianza en vez de seguir evitando.”

“Pedir ayuda en vez de querer hacerlo todo sola/o.”

“Elegir un vínculo donde pueda ser quien soy, no quien esperan que sea.”

Firmá con tu nombre. Es tu juramento con la realidad, no con la fantasía.

Paso 5: cierre simbólico

Podés quemar (con cuidado) la hoja de “Dejo morir…”, o romperla y tirarla.

La hoja de “Me comprometo a…” guárdala donde la veas: billetera, altar, cuaderno.

Tus dos vasos de agua;



Reflexión. Foto: Unsplash.

7. ¿Por qué este cierre importa tanto para 2026?

2026 no viene “suave”: Es un año que va a empujar a vivir con más libertad, autenticidad y coherencia. No es un año para seguir atado a lo que ya sabés que se terminó.

Por eso esta luna nueva en Escorpio se siente tan crucial: cuanto más te animes a soltar ahora, más liviana/o vas a llegar a los cambios que vienen.

No se trata de “aprovechar la energía para manifestar el auto, el viaje o la pareja”. Se trata de aprovechar la energía para dejar de traicionarte. Lo demás viene después.

8. Para quedarte pensando (y sintiendo)

Si estás pasando por un cierre, una crisis o una gran incomodidad, no estás fallando. Estás en sintonía con el cielo de este tiempo.

Tal vez esta luna nueva no sea el momento de tener todas las respuestas, sino de dejar de pelearte con el hecho de no tenerlas.

Permitite llorar lo que se va.

Honrá a la persona que fuiste, que hizo lo que pudo con lo que tenía.

Y empezá a tratarte como la adulta, el adulto que sos hoy: alguien capaz de tomar decisiones difíciles para vivir más alineada/o con su verdad.

La luna nueva en Escorpio 2025 nos recuerda que: a veces, el mayor acto de amor propio no es sumar algo nuevo, sino animarte a cerrar algo que por dentro terminó hace rato. Solo así, llegará la transformación y la alquimia que tanto estás esperando.