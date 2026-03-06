El mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación.

En un contexto donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado y las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad, elegir el ejercicio adecuado para cuidar el corazón se vuelve fundamental. Actividades como caminar o usar la bicicleta fija son muy populares, pero no siempre brindan los mejores resultados cuando se busca fortalecer el sistema cardíaco y mejorar la circulación.

En este escenario, la natación aparece como una de las alternativas más completas. Se trata de un ejercicio de bajo impacto que pone en movimiento prácticamente todo el cuerpo y puede generar beneficios profundos tanto para el corazón como para el bienestar general.

A continuación, te contamos por qué nadar puede ser una de las mejores decisiones para cuidar la salud cardiovascular y cómo incorporarlo a la rutina semanal.

Por qué caminar o usar bicicleta fija no siempre es suficiente

Caminar es una actividad sencilla y accesible que ayuda a mantenerse activo y quemar calorías. Sin embargo, el movimiento repetitivo puede generar impacto constante en las articulaciones, especialmente en rodillas y caderas. Para personas con sobrepeso o con molestias articulares, esto puede convertirse en una limitación que dificulte sostener la práctica a largo plazo.

Por otro lado, la bicicleta fija resulta muy efectiva para fortalecer las piernas y mejorar la resistencia aeróbica. El inconveniente es que se trata de un ejercicio que trabaja principalmente la parte inferior del cuerpo, dejando menos estimulados los músculos de la zona superior. Como consecuencia, el trabajo circulatorio no siempre es tan completo.

Entre las principales limitaciones de estas actividades se destacan:

Caminar: mayor estrés en las articulaciones inferiores y posibilidad de lesiones por repetición.

Bicicleta fija: trabajo muscular concentrado en las piernas y postura relativamente estática.

Impacto cardiovascular moderado: beneficios reales, pero en algunos casos insuficientes para potenciar al máximo la salud cardíaca.

Diversos especialistas señalan que el sedentarismo es uno de los factores que más influye en el desarrollo de problemas cardíacos. Por eso recomiendan actividades físicas que involucren gran parte del cuerpo y reduzcan el impacto articular.

Natación: uno de los ejercicios más completos para el corazón

La natación se destaca porque activa cerca del 90% de los músculos del cuerpo mientras el agua reduce casi por completo el impacto de la gravedad. Cada brazada impulsa la circulación y obliga al corazón a trabajar de manera eficiente, pero sin generar sobrecargas innecesarias.

Cuando se practica entre tres y cinco veces por semana, este deporte puede ayudar a:

reducir la presión arterial,

mejorar la capacidad pulmonar,

aumentar la resistencia cardiovascular.

Por estas razones, organizaciones internacionales de salud suelen incluir la natación dentro de las actividades más recomendadas para mantener el sistema cardiovascular en buen estado.

Beneficios de la natación para la salud del corazón

Entre los efectos más destacados que puede generar la práctica regular de natación se encuentran:

Fortalecimiento del músculo cardíaco: El corazón mejora su capacidad de bombeo, lo que hace que cada latido sea más eficiente.

Mejora en los niveles de colestero l: La actividad física sostenida puede ayudar a disminuir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

Reducción del estrés: El ejercicio en el agua favorece la liberación de endorfinas, lo que contribuye a disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Mayor resistencia física: Aumenta la capacidad aeróbica del organismo, permitiendo realizar esfuerzos durante más tiempo.

Cómo la natación favorece la circulación sanguínea

Uno de los grandes beneficios de nadar está relacionado con el efecto del agua sobre el sistema circulatorio. La presión que ejerce el agua sobre el cuerpo —conocida como presión hidrostática— ayuda a estimular el retorno de la sangre hacia el corazón.

Este proceso favorece la circulación y puede contribuir a:

reducir la hinchazón en piernas y pies,

mejorar el retorno venoso,

evitar la acumulación de sangre en las extremidades.

Además, la resistencia del agua funciona como una especie de masaje natural para músculos y vasos sanguíneos, lo que ayuda a mejorar la oxigenación de los tejidos.