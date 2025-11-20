Siempre sano y en forma: la rutina completa de 30 minutos que ayuda a tener el abdomen marcado fácilmente

Esta rutina debe hacerse todos los días con exigencia y disciplina para alcanzar mejores resultados que yendo al gimnasio. Cuál es la clave.

Entrenamiento. Foto: unsplash

Muchas personas buscan entrenar en casa y tener resultados casi tan efectivos como si gastaran fortunas de dinero para ir al gimnasio. Y aunque no siempre se obtienen los mismos resultados, lo cierto es que hay una rutina de ejercicios de solamente 30 minutos que, realizada de forma constante, ayuda a conseguir un abdomen plano.

Este entrenamiento fue diseñado por el personal trainer español Juan Antonio Martín, especialista en programas virtuales para perder peso. El profesional explicó que la clave para el éxito es hacer ejercicios que trabajen todo el cuerpo y repetirlos varias veces por semana con un cierto nivel de intensidad.

Ejercicio físico.

De esta forma, es posible mejorar la fuerza, quemar grasa y tonificar el abdomen sin necesidad de usar máquinas ni equipamiento que sea exclusivo del gimnasio. De hecho, indica que se puede conseguir el mismo resultado utilizando el propio peso del cuerpo o un par de mancuernas. Al acelerar el metabolismo, esta rutina permite seguir quemando calorías aún después de entrenar.

Cómo es la rutina de 30 minutos para marcar el abdomen fácil y rápido

La rutina de 30 minutos para tonificar el abdomen se compone de 10 ejercicios que trabajan todos los grupos musculares. El objetivo es realizar entre 8 y 12 repeticiones de cada movimiento —o mantener la posición durante 30 segundos— y descansar entre 15 y 30 segundos antes de pasar al siguiente. El circuito debe completarse tres veces y repetirse entre tres y cuatro veces por semana para obtener resultados visibles.

Ejercicio, deporte, actividad física. Foto Freepik

Los ejercicios incluidos en esta rutina son:

Sentadillas con peso frontal.

Zancadas hacia atrás.

Peso muerto con mochila o mancuernas.

Remo inclinado.

Flexiones.

Press de hombros.

Plancha con apertura de piernas.

Elevación de cadera con carga.

Escaladores.

Peso muerto a una pierna.

Además de ayudar a quemar grasa y definir el abdomen, esta rutina ayuda a mejorar la movilidad, la postura, la elasticidad del cuerpo y acelerar el metabolismo, traduciendo el resultado en un mayor bienestar físico y mental.