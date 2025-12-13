Parkinson: claves y formas de prevención de la enfermedad que aumenta sus diagnósticos

Esta afección es de carácter degenerativo, progresivo y crónico y afecta el sistema nervioso central.

El Día Mundial del Parkinson se conmemora el 11 de abril. Foto: NA

El Parkinson es uno de los trastornos neurodegenerativos más prevalentes en personas mayores, tratándose de una perturbación progresiva que afecta al cerebro, médula y las partes del cuerpo controladas por los nervios.

La enfermedad, que se produce por la pérdida de neuronas en la parte del encéfalo que se encarga del movimiento voluntario o intencional y de la coordinación, no cuenta con una prueba específica para diagnosticarlo.

Parkinson, deterioro, enfermedad, avance. Foto: Unsplash

Los síntomas del Parkinson

Mucha gente asocia este mal con los temblores esenciales que, en su tiempo, descubrió James Parkinson. Sin embargo, no es una alerta que afecte a las personas en la misma medida. Es un trastorno complicado, ya que no existe un único patrón de síntomas para todos. Además, las manifestaciones cambian con el deterioro progresivo.

Es por eso que es el neurólogo, apoyándose de una entrevista y pruebas complementarias, el profesional que detecta y trata el avance de la enfermedad.

Las sintomatologías principales se basan en:

Lentitud de movimiento, como por ejemplo al caminar o al escribir.

Temblor esencial, o en reposo, de manos, brazos, piernas, mandíbula o cabeza.

Deterioro de la marcha, el equilibrio y la coordinación, provocando caídas con frecuencia.

Rigidez muscular o espasticidad muscular, cuando el músculo permanece contraído durante mucho tiempo.

El Parkinson afecta al menos 10 millones de personas en todo el mundo. Foto: Unsplash

Otras señales habituales son:

Problemas de la piel

Ánimo bajo y cambios de humor bruscos

Incontinencia de esfínteres o estreñimiento

Dificultad para articular palabras o en la deglución

Expresión facial reducida, lo que se conoce como cara de máscara o póker

Respecto a las causas, también son dispares entre los enfermos de Parkinson.

Las causas de la enfermedad

En el Parkinson se pueden distinguir dos tipos de causas: las proximales y las distales. Las primeras se refieren a lo que sucede en el cerebro de una persona con la enfermedad; mientras que las otras son todo lo que ocurre u ocurrió a lo largo de su vida y que contribuye al desarrollo.

La causa proximal más clara es la pérdida de neuronas en la sustancia negra, área que pertenece a los ganglios basales. Cuando las neuronas se degeneran, disminuye la producción de dopamina y el número de conexiones entre ellas. En consecuencia, los ganglios basales no pueden controlar los movimientos como lo hacían previamente.

El mal de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa. Foto: Unsplash

Por otro lado, entre las causas distales se engloban tanto la herencia genética como los hábitos y estilo de vida. También los posibles traumatismos craneoencefálicos que la persona haya sufrido en algún momento.

En este sentido, existen ciertas mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de padecer párkinson. Además, la misma organización afirma que la exposición a toxinas en el ambiente incrementaría la posibilidad, aunque esta es pequeña.

Cómo prevenir la enfermedad

El hecho de que se trate de una enfermedad degenerativa y sin cura no significa que no se pueda hacer nada al respecto. Aunque no es posible revertirla, sí se puede lograr que su avance sea más lento o retrasar su aparición.

Lo más importante en la prevención son los hábitos saludables: recomendaciones sobre dieta, ejercicio físico y descanso que se aplican a todas las personas con o sin el trastorno.

Sentadilla, ejercicio, deporte. Foto: Unsplash

Se estudió la influencia que tiene el ejercicio sobre los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BNDF) y esta es una proteína implicada en la reserva cognitiva, que protege las neuronas del envejecimiento y el daño por el estilo de vida.

Por otra parte, una vez que se diagnostica, el tratamiento para paliar el avance es mediante fármacos. El más conocido es la levodopa, el cual aumenta los niveles de dopamina en el cerebro y reduce las alteraciones en la motricidad. Otro fármaco es la rivastagmina, empleado para tratar los síntomas cognitivos de la demencia. Esto mejora las funciones o habilidades cognitivas, como la memoria o la atención.