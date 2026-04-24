Para qué sirve el té de jengibre:

Para qué sirve el té de jengibre: efectos reales en el cuerpo, según estudios científicos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El té de jengibre dejó de ser una simple bebida tradicional para convertirse en una de las infusiones naturales más elegidas por quienes buscan mejorar su salud de manera integral. Con siglos de historia en la medicina oriental, múltiples investigaciones científicas confirman sus efectos positivos en el organismo, desde el alivio digestivo hasta la protección cardiovascular. Conocé más sobre esta infusión tan particular como beneficiosa.

El té de jengibre se posiciona como una opción natural, accesible y respaldada por la ciencia para mejorar el bienestar general, siempre que se consuma con moderación y dentro de hábitos saludables. Foto: Unsplash

El poder antiinflamatorio del jengibre: cómo ayuda a tu organismo

Uno de los principales beneficios del jengibre es su capacidad para reducir la hinchazón abdominal. Gracias a compuestos como el gingerol, esta raíz actúa sobre el sistema digestivo relajando el tracto gastrointestinal.

A su vez, contribuye a disminuir la inflamación y a favorecer el tránsito intestinal. Esto se traduce en una mejora notable de síntomas como gases, pesadez o cólicos.

El principal compuesto activo del jengibre, el gingerol, le otorga propiedades antiinflamatorias y digestivas. Esto lo convierte en un aliado frente a molestias como la hinchazón, los gases o el malestar estomacal. Foto: Pexels.

Té de jengibre para mejorar la digestión: un aliado natural efectivo

Otro punto clave es su rol en la pérdida de peso. Estudios respaldados por organismos internacionales indican que el té de jengibre puede contribuir a acelerar el metabolismo, reducir el apetito y facilitar la quema de grasas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estos efectos solo se potencian cuando se combinan con una dieta equilibrada y ejercicio regular.

Entre los otros beneficios comprobados, se destacan la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, el control de la glucosa en sangre (especialmente en personas con resistencia a la insulina) y su efecto antiinflamatorio, útil en enfermedades crónicas como la artritis.

La forma de preparación influye en su efectividad: el uso de raíz fresca permite aprovechar mejor sus compuestos activos. En general, se recomienda consumir entre una y tres tazas diarias para obtener sus beneficios. Foto: NA.

Fortalece tu sistema inmunológico con una taza de té al día

En el plano cardiovascular, el consumo habitual de esta infusión podría ayudar a reducir la presión arterial. Sus propiedades vasodilatadoras favorecen la circulación sanguínea y disminuyen la carga sobre el corazón, mientras que su acción antioxidante protege las células frente al estrés oxidativo.

Además, el jengibre posee propiedades antibacterianas y contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, lo que lo convierte en un aliado durante temporadas de resfríos o infecciones. También puede aliviar el dolor de garganta y mejorar la circulación.

Los especialistas advierten que su consumo debe ser moderado y supervisado en ciertos casos, como en personas con condiciones médicas específicas o que toman determinados medicamentos. Foto: Unsplash.

Paso a paso: cómo preparar té de jengibre en pocos minutos

Para aprovechar al máximo sus propiedades, los expertos recomiendan preparar la infusión con raíz fresca.

1. Elegir el jengibre: optar por raíz de jengibre fresco firme, de piel lisa y sin arrugas. Cuanto más fresco, mayor concentración de compuestos activos.

2. Lavar y pelar: lavar bien la raíz bajo agua. Pelarla con cuchillo o con una cuchara (esto evita desperdiciar pulpa).

3. Cortar en rodajas: cortar entre 2 y 5 centímetros de jengibre en láminas finas. Cuanto más finas, mejor se liberan sus propiedades.

4. Hervir el agua; llevar una taza (250 ml) de agua a ebullición.

5. Agregar el jengibre: colocar las rodajas en el agua caliente.

6. Dejar infusionar: apagar el fuego y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.

5 minutos: sabor más suave .

10 minutos: sabor más intenso y mayor concentración.

7. Colar y servir: retirar las rodajas o colar la infusión antes de beber.

Cómo preparar té de jengibre. Foto: Unsplash.

No obstante, su consumo no está exento de precauciones. Personas embarazadas, pacientes que toman anticoagulantes o insulina, y quienes padecen enfermedades renales o biliares deben consultar con un profesional antes de incorporarlo regularmente.

En definitiva, el té de jengibre se posiciona como una opción natural, accesible y respaldada por la ciencia para mejorar el bienestar general, siempre que se consuma con moderación y dentro de hábitos saludables.