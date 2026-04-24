Para qué sirve el té de jengibre: 3 beneficios y cómo preparar la infusión en tu casa
Esta infusión suma cada vez más adeptos por sus propiedades digestivas, antioxidantes y cardiovasculares. Qué dice la ciencia sobre sus beneficios, cómo consumirlo correctamente y cuáles son las precauciones a tener en cuenta.
El té de jengibre dejó de ser una simple bebida tradicional para convertirse en una de las infusiones naturales más elegidas por quienes buscan mejorar su salud de manera integral. Con siglos de historia en la medicina oriental, múltiples investigaciones científicas confirman sus efectos positivos en el organismo, desde el alivio digestivo hasta la protección cardiovascular. Conocé más sobre esta infusión tan particular como beneficiosa.
El poder antiinflamatorio del jengibre: cómo ayuda a tu organismo
Uno de los principales beneficios del jengibre es su capacidad para reducir la hinchazón abdominal. Gracias a compuestos como el gingerol, esta raíz actúa sobre el sistema digestivo relajando el tracto gastrointestinal.
A su vez, contribuye a disminuir la inflamación y a favorecer el tránsito intestinal. Esto se traduce en una mejora notable de síntomas como gases, pesadez o cólicos.
Té de jengibre para mejorar la digestión: un aliado natural efectivo
Otro punto clave es su rol en la pérdida de peso. Estudios respaldados por organismos internacionales indican que el té de jengibre puede contribuir a acelerar el metabolismo, reducir el apetito y facilitar la quema de grasas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estos efectos solo se potencian cuando se combinan con una dieta equilibrada y ejercicio regular.
Entre los otros beneficios comprobados, se destacan la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, el control de la glucosa en sangre (especialmente en personas con resistencia a la insulina) y su efecto antiinflamatorio, útil en enfermedades crónicas como la artritis.
Fortalece tu sistema inmunológico con una taza de té al día
En el plano cardiovascular, el consumo habitual de esta infusión podría ayudar a reducir la presión arterial. Sus propiedades vasodilatadoras favorecen la circulación sanguínea y disminuyen la carga sobre el corazón, mientras que su acción antioxidante protege las células frente al estrés oxidativo.
Además, el jengibre posee propiedades antibacterianas y contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, lo que lo convierte en un aliado durante temporadas de resfríos o infecciones. También puede aliviar el dolor de garganta y mejorar la circulación.
Paso a paso: cómo preparar té de jengibre en pocos minutos
Para aprovechar al máximo sus propiedades, los expertos recomiendan preparar la infusión con raíz fresca.
1. Elegir el jengibre: optar por raíz de jengibre fresco firme, de piel lisa y sin arrugas. Cuanto más fresco, mayor concentración de compuestos activos.
2. Lavar y pelar: lavar bien la raíz bajo agua. Pelarla con cuchillo o con una cuchara (esto evita desperdiciar pulpa).
3. Cortar en rodajas: cortar entre 2 y 5 centímetros de jengibre en láminas finas. Cuanto más finas, mejor se liberan sus propiedades.
4. Hervir el agua; llevar una taza (250 ml) de agua a ebullición.
5. Agregar el jengibre: colocar las rodajas en el agua caliente.
6. Dejar infusionar: apagar el fuego y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
- 5 minutos: sabor más suave .
- 10 minutos: sabor más intenso y mayor concentración.
7. Colar y servir: retirar las rodajas o colar la infusión antes de beber.
No obstante, su consumo no está exento de precauciones. Personas embarazadas, pacientes que toman anticoagulantes o insulina, y quienes padecen enfermedades renales o biliares deben consultar con un profesional antes de incorporarlo regularmente.
En definitiva, el té de jengibre se posiciona como una opción natural, accesible y respaldada por la ciencia para mejorar el bienestar general, siempre que se consuma con moderación y dentro de hábitos saludables.