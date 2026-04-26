Menú semanal con recetas saludables: qué cocinar del lunes 27 al domingo 3 de mayo, día por día
Siete ideas fáciles, ricas y equilibradas para organizar tus comidas de la semana sin caer en lo mismo de siempre. Opciones con proteínas, carbohidratos y grasas saludables para comer mejor todos los días.
Planificar con anticipación qué vamos a comer durante la semana es una de las claves para mantener una alimentación equilibrada, ahorrar tiempo y evitar decisiones impulsivas de último momento. Un menú semanal con recetas saludables no solo ayuda a organizar las compras y optimizar el presupuesto, sino que también permite asegurar variedad de nutrientes, incorporar más frutas y verduras y reducir el consumo de ultraprocesados.
En esta nota te proponemos un menú día por día, del lunes 20 al domingo 26 de abril, con ideas prácticas, sabrosas y fáciles de preparar. Las recetas están pensadas para adaptarse a la rutina cotidiana, combinando platos livianos y reconfortantes, opciones rápidas y comidas completas que se pueden dejar listas con anticipación, para que comer bien durante la semana sea simple y disfrutable.
Qué puedo cocinar esta semana: menú del lunes 20 al domingo 26 de abril
Lunes: Bowl tibio de pollo teriyaki saludable
Arroz yamaní + pollo salteado con salsa teriyaki casera + zanahoria + pepino + semillas de sésamo + palta
Martes: Tacos de lechuga con carne y guacamole
Hojas de lechuga como “taco” + carne salteada + tomate + guacamole + un toque de yogur natural (opcional)
Miercoles: Pasta integral cremosa de palta
Fideos integrales + crema de palta y limón + pollo grillado + tomates cherry
Jueves: Wrap integral mediterráneo
Tortilla integral + pollo + hummus + pepino + tomate + oliva
Viernes: Arroz salteado con vegetales
Arroz integral salteado con huevo, pollo y vegetales + salsa de soja baja en sodio
Sabado: Berenjenas o zucchinis rellenos estilo caprese
Berenjena al horno rellena con carne o quinoa + tomate + mozzarella + oliva. Se puede reemplazar la berenjena por zucchinis.
Domingo: Pollo crocante al horno con avena
Pollo rebozado con avena + papas rústicas
Receta de pollo crocante con avena
Ingredientes (2 porciones)
- 2 pechugas de pollo
- 1 taza de salvado de avena o avena extra fina
- 1 huevo
- 2 cdas de leche (opcional)
- 1 cdita de mostaza (opcional, le suma sabor)
- Sal, pimienta
- Condimentos a gusto: pimentón, ajo en polvo, orégano, curry o lo que te guste
- Un chorrito de aceite de oliva
Paso a Paso
- Preparar el pollo: cortar las pechugas en tiras o bifecitos finos (así se cocinan mejor y quedan más crocantes).
- Mezcla húmeda: en un bowl batí el huevo con la leche y la mostaza.
- Rebozado: En otro bowl mezclar la avena con los condimentos, sal y pimienta.
- Empanar: Pasar el pollo primero por la mezcla de huevo y después por la avena, presionando bien para que se adhiera.
- Al horno: Colocar las piezas en una fuente con un poquito de aceite o sobre papel manteca. Rociar con un chorrito de oliva por arriba.
- Cocción: Hornear a 200°C durante 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción hasta que estén dorados y crocantes.
Cómo armar un plato completo y nutritivo
La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:
- ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
- ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
- ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
- Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.