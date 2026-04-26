Por María Laura Ruberto
domingo, 26 de abril de 2026, 10:00
Menú semanal saludable. Foto: Gemini IA.

Planificar con anticipación qué vamos a comer durante la semana es una de las claves para mantener una alimentación equilibrada, ahorrar tiempo y evitar decisiones impulsivas de último momento. Un menú semanal con recetas saludables no solo ayuda a organizar las compras y optimizar el presupuesto, sino que también permite asegurar variedad de nutrientes, incorporar más frutas y verduras y reducir el consumo de ultraprocesados.

En esta nota te proponemos un menú día por día, del lunes 20 al domingo 26 de abril, con ideas prácticas, sabrosas y fáciles de preparar. Las recetas están pensadas para adaptarse a la rutina cotidiana, combinando platos livianos y reconfortantes, opciones rápidas y comidas completas que se pueden dejar listas con anticipación, para que comer bien durante la semana sea simple y disfrutable.

Qué puedo cocinar esta semana: menú del lunes 20 al domingo 26 de abril

Lunes: Bowl tibio de pollo teriyaki saludable

Arroz yamaní + pollo salteado con salsa teriyaki casera + zanahoria + pepino + semillas de sésamo + palta

Plato de wok de vegetales. Foto: Freepik

Martes: Tacos de lechuga con carne y guacamole

Hojas de lechuga como “taco” + carne salteada + tomate + guacamole + un toque de yogur natural (opcional)

Miercoles: Pasta integral cremosa de palta

Fideos integrales + crema de palta y limón + pollo grillado + tomates cherry

Menú semanal, comida. Foto: Freepik.

Jueves: Wrap integral mediterráneo

Tortilla integral + pollo + hummus + pepino + tomate + oliva

Viernes: Arroz salteado con vegetales

Arroz integral salteado con huevo, pollo y vegetales + salsa de soja baja en sodio

Sabado: Berenjenas o zucchinis rellenos estilo caprese

Berenjena al horno rellena con carne o quinoa + tomate + mozzarella + oliva. Se puede reemplazar la berenjena por zucchinis.

Milanesa de pollo super crocante. Foto: Freepik.

Domingo: Pollo crocante al horno con avena

Pollo rebozado con avena + papas rústicas

Receta de pollo crocante con avena

Ingredientes (2 porciones)

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 taza de salvado de avena o avena extra fina
  • 1 huevo
  • 2 cdas de leche (opcional)
  • 1 cdita de mostaza (opcional, le suma sabor)
  • Sal, pimienta
  • Condimentos a gusto: pimentón, ajo en polvo, orégano, curry o lo que te guste
  • Un chorrito de aceite de oliva

Paso a Paso

  1. Preparar el pollo: cortar las pechugas en tiras o bifecitos finos (así se cocinan mejor y quedan más crocantes).
  2. Mezcla húmeda: en un bowl batí el huevo con la leche y la mostaza.
  3. Rebozado: En otro bowl mezclar la avena con los condimentos, sal y pimienta.
  4. Empanar: Pasar el pollo primero por la mezcla de huevo y después por la avena, presionando bien para que se adhiera.
  5. Al horno: Colocar las piezas en una fuente con un poquito de aceite o sobre papel manteca. Rociar con un chorrito de oliva por arriba.
  6. Cocción: Hornear a 200°C durante 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción hasta que estén dorados y crocantes.
Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm

Cómo armar un plato completo y nutritivo

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:

  • ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
  • ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
  • ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
  • Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.