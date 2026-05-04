Vacunación antigripal. Foto: Unsplash

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria con alta transmisibilidad que, a diferencia de un resfrío común, ataca súbita y severamente. Es provocada principalmente por los virus tipos A y B y se caracteriza por la aparición de fiebre alta, con más de 38°, dolor muscular intenso, dolor de cabeza, tos y fatiga.

Aunque la mayoría de las personas afectadas se recuperan en una o dos semanas, puede ocasionar graves complicaciones o incluso la muerte para embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades o condiciones crónicas como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes.

Vacunación para embarazadas Foto: Freepik

Cómo se transmite el virus

Según un informe del Ministerio de Salud, el virus de la gripe se transmite de una persona a otra, fundamentalmente por gotitas provenientes de la vía respiratoria de una persona enferma, a través de la tos, estornudos o simplemente cuando habla y las personas con gripe pueden presentar síntomas como fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular y dificultad para respirar.

Para prevenir esta dolencia está la vacuna antigripal debido a que reduce las complicaciones graves, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza, especialmente en los grupos de riesgo. La misma debe ser aplicada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus.

Calendario de vacunación para la antigripal

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos:

Personal de salud

Personas de 65 años o más: como oportunidad, evaluar vacuna contra neumococo si corresponde.

Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre. Además, debe recibir la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 y la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36.6 de gestación.

Niños de 6 a 24 meses.

Personas de 24 meses y 64 años inclusive con factores de riesgo.

Personal estratégico: cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales como Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.

Puérperas: la intervención más efectiva es la vacunación durante el embarazo, la cual protege tanto a la gestante como al niño hasta los 6 meses de vida. Es prioritario aumentar las coberturas de vacunación de las embarazadas para todas las vacunas recomendadas. Sin embargo, si por alguna razón, la gestante no pudo vacunarse durante el embarazo, puede administrarse la vacuna antigripal hasta el egreso de la maternidad como máximo hasta 10 días posparto.

Vacuna. Foto NA

Las diferentes enfermedades preexistentes

La vacunación de la población objetivo podrá realizarse de manera sucesiva y/o simultánea dependiendo de la disponibilidad de dosis y la capacidad operativa. Este tipo de población no necesita orden médica ni indicación, a excepción del grupo de 24 meses a 64 años con factores de riesgo, quienes podrán presentar orden médica o documentación que acredite la existencia de dichas enfermedades preexistentes incluidas en los grupos de riesgo enumerados a continuación:

Enfermedades respiratorias:

Crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomía crónica, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.

Asma moderada y grave.

Enfermedades cardíacas:

Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria , reemplazo valvular, valvulopatías.

Cardiopatías congénitas.

Vacunación a aquellos que padecen riesgos. Foto: Freepik

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica):

Infección por VIH/sida .

Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días).

Inmunodeficiencia congénita.

Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica ).

Desnutrición grave.

Enfermedad oncohematológica y trasplante:

Tumor de órgano sólido en tratamiento.

Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa.

Trasplante de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

Otros: