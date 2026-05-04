Newcom, el deporte que es furor entre adultos mayores. Foto: ChatGPT.

A primera vista, podría parecer un partido de vóley más lento, sin demasiada exigencia física. Pero apenas la pelota entra en juego, todo cambia: no hay golpes violentos ni saltos imposibles, sino recepción, estrategia y coordinación. El objetivo no es la potencia, sino la precisión y el trabajo en equipo.

Así se juega el newcom, una disciplina que en los últimos años dejó de ser una curiosidad recreativa para convertirse en un verdadero fenómeno social en Argentina. Pensado especialmente para adultos mayores, combina deporte, encuentro y vida comunitaria, y crece cada vez más en clubes, plazas y centros de jubilados de todo el país.

Qué es el newcom y cómo se juega este deporte para adultos mayores

El newcom es una variante del vóley adaptada especialmente para adultos mayores, que en los últimos años creció de manera sostenida en Argentina hasta convertirse en un fenómeno deportivo y social. A simple vista se parece al vóley tradicional, pero su lógica es distinta: la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se pasa, lo que reduce el impacto físico y permite una práctica más accesible.

Newcom. Foto: familia.cooperativaobrera.coop

Su origen se remonta a 1895, en Estados Unidos, apenas unos meses antes de la creación del voleibol. Su impulsora fue Clara Gregory Baer, una profesora de educación física que buscaba promover la integración de géneros a través de un juego colectivo y cooperativo en una escuela primaria. Aquella idea inicial de inclusión e igualdad dio lugar a un deporte que hoy mantiene ese mismo espíritu de horizontalidad entre hombres y mujeres mayores de 60 años.

Se juega en una cancha de 18 por 9 metros, con una red de altura adaptada según la categoría y equipos que, en el caso de la modalidad mixta, deben estar integrados por hombres y mujeres en partes iguales. Cada conjunto tiene hasta tres toques antes de enviar la pelota al campo rival, con la particularidad de que los jugadores pueden retenerla brevemente para asegurar el pase, siempre sin desplazarse con ella en las manos más de un paso.

El objetivo del juego es el mismo que en el vóley: hacer que la pelota pique en el campo contrario para sumar puntos. Sin embargo, el ritmo es más estratégico que explosivo, priorizando la coordinación, la ubicación en la cancha y el trabajo en equipo por sobre la potencia.

Newcom, el deporte que es furor entre adultos mayores. Foto: Gemini IA.

En Argentina, el newcom comenzó a expandirse fuertemente a partir de los Juegos Nacionales Evita y luego se consolidó en distintas provincias, especialmente en la Patagonia. Hoy es una de las actividades deportivas más elegidas por personas mayores, con ligas locales, torneos regionales y presencia en centros de jubilados y espacios comunitarios.

Además de lo deportivo, distintos organismos de salud y programas de envejecimiento activo destacan sus beneficios: mejora la movilidad, estimula la memoria, favorece la socialización y ayuda a reducir el aislamiento, uno de los principales problemas en la vejez. Por eso, el newcom no solo se entiende como un deporte, sino también como una herramienta de integración y bienestar.