Colonias de verano y apto físico: qué controles médicos se le deben realizar a los niños, según los especialistas

Con más horas de actividad al aire libre, juegos, pileta y exposición al calor, los médicos recomiendan realizar chequeos de salud antes del inicio de las colonias de verano.

En el verano es muy común la colonia de vacaciones para los más chicos. Foto: NA.

Ante la llegada del verano y el inicio de las colonias, miles de niños comienzan a transitar jornadas intensas de juegos, deportes, pileta y actividades al aire libre. Por ello, los médicos recomiendan hacer controles de salud previos, los cuales permitan acompañar de manera segura estas actividades, especialmente en lo que respecta a la exposición al calor, el esfuerzo físico y el juego con otros niños.

Si bien los chequeos médicos suelen concentrarse al inicio del ciclo lectivo, los especialistas recomiendan aprovechar esta etapa del año para actualizar el apto físico y realizar una evaluación general.

Es importante que se realicen los chequeos médicos antes de asistir a la colonia de vacaciones. Foto: Gobierno de La Ciudad.

Hay que tener en cuenta que no se trata de un requisito obligatorio, pero sí de una medida preventiva que aporta tranquilidad tanto a las familias como a los equipos que están a cargo de los chicos para su cuidado.

¿En qué consiste el control médico de los más chicos?

El control previo incluye una consulta clínica general, una verificación del calendario de vacunación, así como también la revisión de antecedentes relevantes, tales como alergias, asma, intolerancias a determinados productos o medicación habitual.

Por ello, contar con toda esta información actualizada permite adaptar las actividades, así como anticipar las necesidades específicas y responder con mayor rapidez en caso de una emergencia. En el verano, estas últimas suelen ser más frecuentes, tales como descompensaciones, reacciones alérgicas o malestares relacionados con el calor.

“Estos chequeos no deben verse como algo excepcional. Son controles simples, similares a los que se hacen para la escuela, que ayudan a tener un panorama actualizado de la salud del chico y a acompañar mejor su actividad física durante el verano”, sostiene la Dra. Rosana Romano, especialista en Medicina Familiar del CMC Salta de Boreal Salud.

La importancia de los chequeos médicos de los más pequeños. Foto: Unsplash.

Por supuesto, el esquema de vacunación es clave debido a que en las colonias de vacaciones, el contacto estrecho es permanente y la prevención y una salud reforzada resultan clave para el bienestar de los más pequeños.

Todos estos controles también ayudan a detectar cuestiones o problemas de salud que durante el año hayan pasado desapercibidos, como pueden ser inconvenientes en la visión, la audición, problemas vinculados a lo respiratorio, hábitos insuficientes de hidratación, entre otros.

Los especialistas subrayan que el objetivo de estos controles no es generar alarma, sino prevenir y acompañar. Se trata de chequeos breves, fáciles de realizar y útiles para garantizar que los chicos disfruten del verano con mayor seguridad, mientras las familias y los coordinadores cuentan con información clara y actualizada para actuar ante cualquier eventualidad.