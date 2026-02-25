Buscan prohibir el consumo en jóvenes Foto: Foto generada con IA

España se encamina a implementar una de las regulaciones más estrictas de Europa en torno al consumo de bebidas energéticas por parte de adolescentes. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que prepara una normativa que impedirá la venta de energizantes a menores de 16 años, extendiendo la prohibición hasta los 18 en el caso de productos con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml.

La medida impactará directamente en marcas ampliamente populares entre los jóvenes, como Red Bull, Monster, Burn o Rockstar, junto con las versiones de marca blanca de los supermercados. Según adelantaron desde el Gobierno, la regulación busca alinearse con las recomendaciones sanitarias y frenar un consumo que no deja de crecer entre los adolescentes.

Por qué España avanza con restricciones más duras

El anuncio llega en un contexto de preocupación creciente por la salud juvenil. Un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ya advertía en 2021 que la ingesta elevada de cafeína puede generar alteraciones del sueño, cambios de comportamiento, ansiedad e incluso problemas cardiovasculares. También indicaba posibles asociaciones con obesidad y diabetes tipo 2 cuando su consumo se vuelve habitual.

El ministro Pablo Bustinduy destacó que estas bebidas se han convertido en “una amenaza para la salud de las personas jóvenes”, por lo que consideran necesario actuar antes de que los efectos sean aún más preocupantes.

Bebidas energéticas Foto: Foto generada con IA

Los números que explican el avance regulatorio

El consumo entre adolescentes no solo es frecuente: casi cuatro de cada diez estudiantes de entre 14 y 18 años tomaron energizantes en el último mes, según la encuesta Estudes. Además, un dato especialmente alarmante es que el 15,2% de los jóvenes reconoció mezclarlas con alcohol en los últimos 30 días, una combinación de alto riesgo.

El mercado de estos productos creció un 38,7% en los últimos cuatro años en España, según fuentes del sector. Esto demuestra no solo la popularidad del producto, sino también la urgencia de establecer límites claros para su comercialización.

Bebidas energéticas. Foto: Unsplash.

Amplio respaldo social: una medida que pocos cuestionan

Uno de los puntos clave que impulsó al Gobierno a avanzar es el fuerte apoyo ciudadano. Según un barómetro de la AESAN, el 91% de la población está a favor de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. La medida no solo cuenta con respaldo entre adultos, sino también entre jóvenes mayores de edad.

Qué falta definir y cuándo comenzará a aplicarse

Aunque el anuncio ya es oficial, el Ministerio aún no precisó la fecha exacta de entrada en vigor ni cómo se realizarán los controles en los puntos de venta. Sin embargo, anticiparon que la norma abarcará todas las bebidas energizantes, sin excepciones.

De aprobarse, España se sumará a la creciente lista de países europeos que ya tienen restricciones avanzadas para proteger a los menores de los efectos de la cafeína y otros componentes estimulantes presentes en estas bebidas.