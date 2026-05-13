Pastillas, medicamentos

Científicos encontraron resultados alentadores en la lucha contra el cáncer de páncreas con el medicamento experimental daraxonrasib, que se aplica de manera oral una vez por día y está cerca de ser aprobado.

La píldora actúa contra una proteína celular que alimenta no solo casi todos los tumores pancreáticos, sino también muchos cánceres de pulmón y colon. Estos tres son las principales causas de muerte por cáncer.

Cáncer, cáncer de páncreas. Foto: Freepik

En el estudio de fase III, los pacientes tratados con daraxonrasib vivieron una mediana de 13,2 meses, frente a los 6,7 meses alcanzados con quimioterapia estándar.

Este avance representa una reducción del 60% en el riesgo de muerte respecto del grupo control y los especialistas lo catalogaron como el avance más importante en los últimos 15 años.

Cáncer de páncreas. Foto: Unsplash

“Cada vez que se producía un avance, daba lugar a otro derribo del dogma y a descubrir que lo que todo el mundo daba por cierto, en realidad no lo era”, dijo Adrienne Cox, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte.

Sin embargo, la píldora no es una cura: con el tiempo deja de funcionar y no muchos pacientes no responden al tratamiento. Además, tiene efectos secundarios pueden variar entre erupciones cutáneas, diarrea, fatiga, náuseas y puntas de los dedos agrietadas y en carne viva.

Píldoras.

Pero, de acuerdo con Revolution Medicines, el fármaco fue “generalmente bien tolerado” y su eficacia se reflejó además en una caída significativa de los marcadores tumorales.