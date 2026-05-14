Pilates en pared. Foto: Freepik.

El pilates en pared se volvió una de las rutinas más virales del momento gracias a sus ejercicios simples, de bajo impacto y fáciles de hacer en casa.

Esta variante del pilates tradicional utiliza una pared como apoyo para mejorar la postura, fortalecer el abdomen y tonificar el cuerpo. Además, especialistas aseguran que puede ayudar a reducir grasa abdominal cuando se combina con hábitos saludables y una práctica constante.

Qué es el pilates en pared y cómo ayuda a bajar de peso

El pilates en pared consiste en realizar ejercicios utilizando una pared como punto de apoyo para mejorar la estabilidad, el control corporal y la técnica de los movimientos. Se trata de una rutina de bajo impacto enfocada en fortalecer músculos, aumentar la flexibilidad y mejorar la propiocepción.

Según explicó Victoria Repa, instructora certificada y fundadora de BetterMe, esta disciplina “es beneficiosa para todo el mundo, ya sean principiantes o expertos, personas de edad avanzada o cualquiera que desee mejorar su salud y su físico”.

Pilates en pared. Foto: Freepik.

Uno de los grandes objetivos de quienes practican wall pilates es trabajar la zona abdominal. Aunque los expertos aclaran que no existe una fórmula mágica para eliminar grasa localizada, los ejercicios específicos para el core ayudan a tonificar el abdomen y fortalecer músculos como el recto abdominal, el transverso y los oblicuos.

El doctor en fisioterapia Troy Hurst detalló que “los ejercicios de pilates en pared para reducir la grasa del vientre consisten en activar los músculos del core contra la resistencia que ofrece la pared”.

Cuáles son los beneficios de esta variante de pilates

Uno de los principales beneficios del pilates en pared es que la pared aporta estabilidad y soporte durante los movimientos. Esto permite mejorar la postura, aumentar la resistencia y reducir el riesgo de lesiones.

Victoria Repa explicó que este apoyo extra hace que los ejercicios sean más simples para principiantes, adultos mayores o personas con problemas de equilibrio y limitaciones funcionales.

Además, la facilidad de adaptación a distintos niveles físicos convierte a esta práctica en una alternativa accesible para casi cualquier persona. Otro de los puntos destacados es que no requiere demasiado tiempo: con apenas 10 minutos diarios ya pueden empezar a notarse algunos beneficios.

Pilates en pared. Foto: Freepik.

Los especialistas remarcan que la clave está en la constancia. Realizar movimientos controlados de manera regular ayuda a fortalecer el cuerpo progresivamente y mejorar el bienestar general.

De todas maneras, los expertos recuerdan que para bajar de peso o reducir grasa abdominal también es importante mantener una alimentación equilibrada, descansar correctamente y sostener hábitos saludables.

Los 3 ejercicios de pilates en pared más eficaces para reducir grasa abdominal

Crunch a horcajadas en la pared

Crunch a horcajadas en la pared. Foto: Telva.com

Para este ejercicio hay que tumbarse con las piernas abiertas y apoyadas sobre la pared, manteniendo los glúteos en contacto con la superficie. Los brazos deben quedar estirados por encima de la cabeza.

Desde esa posición, se deben contraer los abdominales hasta tocar la pared con las manos entre las piernas y luego regresar lentamente al punto inicial. Los especialistas recomiendan inhalar al comenzar el movimiento y exhalar lentamente mientras se eleva el cuerpo.

Limpiaparabrisas arrodillado

Limpiaparabrisas arrodillado. Foto: Telva.com

Este ejercicio comienza tumbado boca arriba, con las rodillas dobladas a 90 grados y los pies apoyados en la pared. Los brazos deben permanecer extendidos hacia ambos lados.

A partir de ahí, hay que mover lentamente las rodillas hacia un lado del cuerpo sin despegar la espalda del suelo, volver al centro y repetir hacia el lado contrario. La clave está en realizar movimientos lentos y controlados mientras se acompaña la respiración.

Flexiones de rodilla de lado a lado

Flexiones de rodilla de lado a lado. Foto: Telva.com

Para este movimiento hay que colocarse en posición de cuatro patas con los glúteos orientados hacia la pared. Luego, se deben elevar los pies por la pared hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los pies.

Sosteniendo el peso corporal con los brazos, hay que doblar una rodilla hacia el hombro del mismo lado y volver a apoyarla en la pared. Después se repite alternando ambas piernas.

Los especialistas recomiendan realizar estos ejercicios entre dos y tres veces por semana para permitir la recuperación muscular y lograr un fortalecimiento progresivo del cuerpo.