El crucero MV Hondius evacuó a los últimos pasajeros tras el brote de hantavirus. Foto: REUTERS

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, abandonó este lunes el puerto de Granadilla (isla atlántica española de Tenerife), después de desembarcar a todos los pasajeros que quedaban por evacuar y parte de la tripulación.

El buque, que cambió su destino por razones de seguridad para facilitar la salida de los últimos pasajeros, zarpó con rumbo al puerto neerlandés de Róterdam, donde tendrá que ser desinfectado.

Por su parte, los evacuados viajaron en micro de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur: se tratan de seis cruceristas y 20 tripulantes del barco. Luego, volarán a los Países Bajos en avión. En un avión viajan los miembros de la tripulación evacuados hoy y en el segundo partirán cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro ciudadano británico.

El crucero MV Hondius evacuó a los últimos pasajeros tras el brote de hantavirus. Video: EFE

Desde el inicio de la operación (el domingo), desembarcaron 120 personas, mientras que otras 28, pertenecientes a la tripulación, continúan rumbo a los Países Bajos.

El barco, que había fondeado en la entrada del puerto cuando llegó el domingo, repostó hoy y fue avituallado para continuar la navegación una vez terminada la operación de evacuación.

Cómo fue el viaje del crucero afectado por hantavirus

La travesía empezó el 20 de marzo desde la ciudad fueguina de Ushuaia, en una navegación de 46 días con 149 pasajeros de 23 nacionalidades que tenía como destino las islas españolas de Canarias.

El 11 de abril se produjo el fallecimiento de un pasajero neerlandés de 70 años, que desde el día 6 había presentado síntomas como fiebre, y cuyo cadáver fue desembarcado en la isla atlántica de Santa Elena junto a su esposa. Esta fue trasladada a Johannesburgo (Sudáfrica), ciudad en la que el 26 de abril murió de hantavirus. Cabe señalar que en Santa Elena también desembarcaron 30 pasajeros.

El crucero MV Hondius evacuó a los últimos pasajeros tras el brote de hantavirus. Foto: REUTERS

Un día después, el 27 de abril, un pasajero británico se enfermó gravemente y las pruebas confirmaron que se trataba de hantavirus, mientras que el 2 de mayo otra pasajera, cuyo cuerpo continuó en el barco, falleció, por lo que se alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del brote infeccioso. Ese mismo día se confirmó que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus.

El 3 de mayo, el MV Hondius llegó a Cabo Verde y quedó fondeado frente a la capital, Praia, pero las autoridades le negaron la entrada en el puerto por motivos de seguridad. Fue entonces cuando la OMS le solicitó a España que atendiera la situación del buque.

Pese a la negativa del Gobierno regional de Canarias, el Ejecutivo español autorizó la llegada del barco, que arribó a Tenerife en la madrugada del 10 de mayo en el puerto industrial de Granadilla de Abona, donde, en una operación coordinada con la OMS, desembarcó todo el pasaje y parte de la tripulación.

Hantavirus en Argentina: qué roedores transmiten la enfermedad y dónde viven

Los hantavirus son un grupo de virus que viven en roedores silvestres y se transmiten a los humanos sin que el animal portador se enferme. La vía más común de contagio es la inhalación de partículas virales presentes en heces, orina y saliva de los roedores. También puede ocurrir por mordeduras, aunque es menos frecuente.

El nombre proviene del río Hantaan en Corea del Sur, donde soldados de la ONU contrajeron una enfermedad hemorrágica grave durante la Guerra de Corea en los años 50. El virus fue identificado recién en 1977 por el doctor Ho Wang Lee.

En 1993, un brote en Estados Unidos reveló la variante americana “Sin Nombre”, que dio origen al síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con mortalidades de hasta el 50%. En Argentina, los primeros casos se detectaron en 1995 y el país sigue siendo el que más reporta en la región, con una mortalidad que alcanzó el 32% en 2025.

Principales especies y cepas