Uso de celulares. Foto: Unsplash.

Un estudio de la Universidad de Northwestern puso en alerta a millones de usuarios digitales: el sedentarismo digital se convierte en el nuevo flagelo de la sociedad y alerta por el pensamiento a futuro.

El informe puso en tema el efecto Flynn, que por prmera vez en la historia se ha quebrado. El razonamiento verbal, la lógica matemática y la resolución de problemas fueron algunos de los principales puntos en los que las personas han retrocedido.

Celular, tecnología. Foto: Freepik.

Tal como explica Luis Bellochio en la nota para El Dínamo, la hiperconectividad está gestando nuevas patologías congnitivas, ya que nuestro cerebro recibe una gratificación instantánea de la pantalla, lo que reduce la capacidad de enfoque y la memoria de trabajo.

El principal afectado es la Generación Z, que necesita recuperar lucidez y volver a las fuentes de la actividad física por sobre lo digital.

Actividad física Foto: Imagen generado con IA (Copilot)

Cuando el día termina y el cuerpo se apaga, es importante que lo digital también cese para no quedar atrapado en un algoritmo que digita nuestra vida.