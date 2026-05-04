Menú semanal con recetas saludables: qué comer del lunes 4 al domingo 10 de mayo, día por día
Una guía práctica y equilibrada con platos caseros, nutritivos y fáciles de preparar para organizar las comidas de toda la semana sin complicarse y aprovechar mejor cada ingrediente.
Organizar el menú de la semana puede ser una gran forma de ahorrar tiempo, comer mejor y evitar la clásica pregunta de “¿qué cocinamos hoy?”. Con opciones caseras, simples y rendidoras, es posible armar un plan equilibrado que combine carnes, verduras y platos reconfortantes sin complicarse de más.
En esta propuesta hay un poco de todo: preparaciones al horno, platos rápidos de sartén y recetas ideales para disfrutar con calma el fin de semana. La idea es tener variedad, aprovechar ingredientes frescos y mantener un menú práctico que funcione tanto para el día a día como para darse algún gusto.
Receta de Paulina Cocina para hacer los mejores ñoquis de calabaza
Ingredientes
- 800 gr de calabaza
- 250 gr de harina
- 1 yema de huevo
- 150 gr de queso fresco
- 150 gr de queso rallado
- Sal
- Pimienta
- Nuez moscada
- Aceite de oliva
- Salsa para ñoquis
Paso a Paso
- Cocinar la calabaza de cualquier manera que no sea hervida: puede ser al horno, al vapor o al microondas. No debe ser hervida así no absorbe agua. Debe quedar lo más seca posible.
- Hacer un puré de calabaza y cuando esté tibia agregar la yema, la sal, la pimienta, la nuez moscada y la harina tamizada. En lo posible, no usar tanto las manos para no pasarle calor. Unirlo con un cornet o una espátula hasta conseguir un bollo bien homogéneo.
- Formar choricitos y darle la forma a los ñoquis con un tenedor o una ñoquera enharinada.
- Hervir por unos minutos, hasta que floten.
- Colocar en una fuente con una capa de salsa en la base y luego ponerle el resto de la salsa por encima. Agregarle el queso y gratinar en horno fuerte.
Lunes: Solomillo de cerdo dorado con arroz salteado de zanahoria, morrón y arvejas
Sellar el solomillo en sartén hasta dorar bien por fuera y terminar la cocción en horno para que quede jugoso; aparte, saltear zanahoria, morrón y arvejas, y mezclar con el arroz ya cocido.
Martes: Tarta casera de atún con cebolla y morrón
Rehogar cebolla y morrón hasta que estén tiernos, mezclar con atún y huevo para ligar, colocar el relleno en una masa de tarta y hornear hasta que la superficie esté dorada.
Miércoles: Milanesa crujiente de carne o pollo con ensalada de lechuga, tomate y cebolla
Empanar la carne o el pollo pasándolos por huevo y pan rallado, freír u hornear hasta que queden dorados y crocantes, y acompañar con una ensalada fresca bien condimentada.
Jueves: Pollo al horno con limón y hierbas, acompañado de papas y zanahorias asadas
Condimentar el pollo con limón, ajo y hierbas, llevar al horno junto con papas y zanahorias cortadas, y cocinar hasta que todo esté dorado y bien cocido.
Viernes: Guiso saludable de lentejas con verduras
Rehogar cebolla, ajo y morrón, sumar zanahoria y tomate, incorporar lentejas previamente cocidas y condimentar; cocinar a fuego bajo hasta que espese y los sabores se integren bien. Si querés hacerlo más liviano, evitá chorizo o carnes grasas y sumá más verduras (zapallitos, berenjenas, calabaza, papa, batata o choclo)
Sábado: Colita de cerdo al horno con morrón y cebolla, con calabaza, papa y batata asadas o puré mixto
Llevar la colita al horno con morrón y cebolla en tiras, cocinar a fuego medio hasta que esté bien tierna, y acompañar con vegetales asados o un puré mixto suave.
Domingo: Ñoquis de calabaza con salsa casera de tomate
Hervir los ñoquis en abundante agua hasta que suban a la superficie, retirarlos y servir con una salsa de tomate casera previamente cocida y bien condimentada.
Lista de compras para el menú semanal: qué comprar en el súper, verdulería, carnicería y pescadería
Supermercado / Almacén
- Arroz
- Lentejas
- Masa para tarta
- Harina
- Huevos
- Atún en lata
- Puré de tomate o tomate triturado
- Aceite y aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Condimentos: orégano, pimentón, laurel, comino, nuez moscada
- Caldo (verdura o pollo)
- Queso fresco y queso rallado
Verdulería
- Cebolla
- Ajo
- Morrón
- Zanahoria
- Papa
- Batata
- Calabaza
- Lechuga
- Tomate
- Limón
- Arvejas (pueden ser frescas o congeladas)
- Zapallito / berenjena (opcional para el guiso)
- Choclo (opcional)
Carnicería / Granja / Pescadería
- Solomillo de cerdo
- Milanesas de pollo o carne
- Colita de cerdo
- Pollo
- Filet de merluza (o el pescado que prefieras)