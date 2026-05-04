Por María Laura Ruberto
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Los tres cortes ideales para guisos, estofados y milanesas. Foto Unsplash.
Organizar el menú de la semana puede ser una gran forma de ahorrar tiempo, comer mejor y evitar la clásica pregunta de “¿qué cocinamos hoy?”. Con opciones caseras, simples y rendidoras, es posible armar un plan equilibrado que combine carnes, verduras y platos reconfortantes sin complicarse de más.

En esta propuesta hay un poco de todo: preparaciones al horno, platos rápidos de sartén y recetas ideales para disfrutar con calma el fin de semana. La idea es tener variedad, aprovechar ingredientes frescos y mantener un menú práctico que funcione tanto para el día a día como para darse algún gusto.

Receta de Paulina Cocina para hacer los mejores ñoquis de calabaza

Ingredientes

  • 800 gr de calabaza
  • 250 gr de harina
  • 1 yema de huevo
  • 150 gr de queso fresco
  • 150 gr de queso rallado
  • Sal
  • Pimienta
  • Nuez moscada
  • Aceite de oliva
  • Salsa para ñoquis
Receta de Paulina Cocina para hacer los mejores ñoquis de calabaza. Foto: Bon Viveur.

Paso a Paso

  1. Cocinar la calabaza de cualquier manera que no sea hervida: puede ser al horno, al vapor o al microondas. No debe ser hervida así no absorbe agua. Debe quedar lo más seca posible.
  2. Hacer un puré de calabaza y cuando esté tibia agregar la yema, la sal, la pimienta, la nuez moscada y la harina tamizada. En lo posible, no usar tanto las manos para no pasarle calor. Unirlo con un cornet o una espátula hasta conseguir un bollo bien homogéneo.
  3. Formar choricitos y darle la forma a los ñoquis con un tenedor o una ñoquera enharinada.
  4. Hervir por unos minutos, hasta que floten.
  5. Colocar en una fuente con una capa de salsa en la base y luego ponerle el resto de la salsa por encima. Agregarle el queso y gratinar en horno fuerte.

Lunes: Solomillo de cerdo dorado con arroz salteado de zanahoria, morrón y arvejas

Sellar el solomillo en sartén hasta dorar bien por fuera y terminar la cocción en horno para que quede jugoso; aparte, saltear zanahoria, morrón y arvejas, y mezclar con el arroz ya cocido.

Martes: Tarta casera de atún con cebolla y morrón

Rehogar cebolla y morrón hasta que estén tiernos, mezclar con atún y huevo para ligar, colocar el relleno en una masa de tarta y hornear hasta que la superficie esté dorada.

Tarta de atún. Foto: ChatGPT.

Miércoles: Milanesa crujiente de carne o pollo con ensalada de lechuga, tomate y cebolla

Empanar la carne o el pollo pasándolos por huevo y pan rallado, freír u hornear hasta que queden dorados y crocantes, y acompañar con una ensalada fresca bien condimentada.

Jueves: Pollo al horno con limón y hierbas, acompañado de papas y zanahorias asadas

Condimentar el pollo con limón, ajo y hierbas, llevar al horno junto con papas y zanahorias cortadas, y cocinar hasta que todo esté dorado y bien cocido.

Pollo al horno Foto: Freepik

Viernes: Guiso saludable de lentejas con verduras

Rehogar cebolla, ajo y morrón, sumar zanahoria y tomate, incorporar lentejas previamente cocidas y condimentar; cocinar a fuego bajo hasta que espese y los sabores se integren bien. Si querés hacerlo más liviano, evitá chorizo o carnes grasas y sumá más verduras (zapallitos, berenjenas, calabaza, papa, batata o choclo)

Sábado: Colita de cerdo al horno con morrón y cebolla, con calabaza, papa y batata asadas o puré mixto

Llevar la colita al horno con morrón y cebolla en tiras, cocinar a fuego medio hasta que esté bien tierna, y acompañar con vegetales asados o un puré mixto suave.

Carne al horno. Foto: CMDC

Domingo: Ñoquis de calabaza con salsa casera de tomate

Hervir los ñoquis en abundante agua hasta que suban a la superficie, retirarlos y servir con una salsa de tomate casera previamente cocida y bien condimentada.

Lista de compras para el menú semanal: qué comprar en el súper, verdulería, carnicería y pescadería

Supermercado / Almacén

  • Arroz
  • Lentejas
  • Masa para tarta
  • Harina
  • Huevos
  • Atún en lata
  • Puré de tomate o tomate triturado
  • Aceite y aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • Condimentos: orégano, pimentón, laurel, comino, nuez moscada
  • Caldo (verdura o pollo)
  • Queso fresco y queso rallado

Verdulería

  • Cebolla
  • Ajo
  • Morrón
  • Zanahoria
  • Papa
  • Batata
  • Calabaza
  • Lechuga
  • Tomate
  • Limón
  • Arvejas (pueden ser frescas o congeladas)
  • Zapallito / berenjena (opcional para el guiso)
  • Choclo (opcional)

Carnicería / Granja / Pescadería

  • Solomillo de cerdo
  • Milanesas de pollo o carne
  • Colita de cerdo
  • Pollo
  • Filet de merluza (o el pescado que prefieras)