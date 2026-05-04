El pueblito que celebra la Fiesta Regional del Alfajor y es uno de los más lindos de Buenos Aires para jubilados. Foto: Foto generada con IA

Con su clima agradable y sus colores vibrantes, el otoño se presenta como la estación perfecta para disfrutar de un fin de semana diferente. ¿Y qué mejor plan que vivir una experiencia única a poco más de una hora de CABA? Los pueblos cercanos se convierten en la opción ideal para jubilados, combinando todo lo que buscamos: gastronomía irresistible, conexión plena con la naturaleza y la oportunidad de desconectar.

San Antonio de Areco tiene todo eso y mucho más. Es uno de los destinos preferidos para una escapada rápida desde la Ciudad de Buenos Aires y uno de los más elegidos por los jubilados, gracias a su cercanía: está ubicado a apenas 110 kilómetros, lo que equivale a menos de una hora y media en auto. Con su tradición gauchesca, este pintoresco pueblo se convierte en el lugar perfecto para desconectar de verdad.

San Antonio de Areco. Foto: Canal26.com

Por qué San Antonio de Areco es ideal para una escapada de jubilados

San Antonio de Areco reúne todo lo necesario para una escapada tranquila y cómoda: está a poco más de una hora de Buenos Aires, es seguro, fácil de recorrer y tiene un ritmo pausado que invita a disfrutar sin apuro. No hace falta organizar demasiado ni moverse largas distancias: en pocas cuadras se concentran historia, naturaleza y buena gastronomía.

Además, el entorno es amigable y accesible, con plazas cuidadas, calles arboladas y espacios para descansar. Es un destino perfecto para quienes buscan desconectar del ritmo urbano sin resignar servicios ni comodidad.

Qué hacer en San Antonio de Areco en una escapada tranquila

El plan ideal incluye caminatas relajadas por el casco histórico, la costanera del río Areco o alguna de sus plazas. También se pueden visitar museos como el Ricardo Güiraldes o recorrer talleres de artesanos, donde se mantiene viva la tradición local.

Qué hacer en San Antonio de Areco en una escapada tranquila. Foto: NA.

La gastronomía es otro gran atractivo: almuerzos en parrillas o restaurantes de campo, meriendas en cafés con encanto y, si coincide con el fin de semana, alguna feria o actividad cultural. Todo pensado para disfrutar sin apuro, en un entorno sereno y con identidad.

¿Cuándo se celebra la Fiesta del Alfajor Regional en San Antonio de Areco?

La Fiesta del Alfajor Regional se realizó en 2026 el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Por ahora no hay fecha confirmada para la próxima edición, aunque suele llevarse a cabo en la misma época cada año. El evento tiene lugar en la Plaza Ruiz de Arellano y reúne a productores artesanales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Fiesta del Alfajor Regional. Foto: Instagram/fiestaregionaldelalfajor

La historia de San Antonio de Areco, un pueblo lleno de cultura y tradición

San Antonio de Areco, ubicado a 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los pueblos más antiguos y tradicionales de la provincia. Su origen se remonta a 1730, cuando José Ruiz de Arellano donó tierras para erigir una capilla en honor a San Antonio de Padua, dando así nacimiento al pueblo. Desde entonces, Areco fue creciendo como un asentamiento estratégico sobre el Camino Real, la vía que conectaba Buenos Aires con el Alto Perú.

Durante los siglos XVIII y XIX, San Antonio de Areco se consolidó como un importante centro rural. La vida social y económica giraba en torno a las estancias y a la actividad ganadera, bases fundamentales de su identidad gauchesca. El Puente Viejo, construido en 1857, simbolizó el crecimiento de la región, siendo además el primer peaje del país, esencial para el tránsito comercial de la época.