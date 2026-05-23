Nuevos estudios arrojan claridad sobre el huso del calcio Foto: Freepik

Durante décadas, calcio y vitamina D se convirtieron en un “combo” casi automático cuando se hablaba de huesos fuertes, caídas y fracturas en adultos mayores. Pero una nueva revisión de la evidencia sugiere que la suplementación rutinaria (sin indicación específica) aporta poco o nada para prevenir estos eventos en la mayoría de los adultos que viven en la comunidad.

El dato que cambia la conversación: 69 ensayos y más de 153.000 personas

La revisión sistemática y metaanálisis publicada en The BMJ analizó 69 ensayos clínicos aleatorizados con 153.902 participantes y comparó tres estrategias: calcio, vitamina D o ambos, frente a placebo o ningún tratamiento, en adultos que no estaban bajo fármacos para osteoporosis.

La mayoría de los participantes vivía en su casa (87%) y no era considerada de alto riesgo de caídas o fracturas (73%), un detalle clave para interpretar por qué los beneficios, cuando aparecen, pueden ser mínimos.

¿Qué encontró? Beneficio “casi cero” en fracturas y caídas

En el resultado principal (riesgo de “cualquier fractura”), el metaanálisis halló poco o ningún efecto con:

Calcio (RR 0,91; IC 95% 0,81–1,01).

Vitamina D (RR 1,00; IC 95% 0,95–1,06).

Calcio + vitamina D (RR 0,91; IC 95% 0,84–0,99), con significación estadística, pero beneficio absoluto muy pequeño según el propio enfoque de relevancia clínica.

Suplementos dietarios. Foto: Unsplash.

Cuando se miraron fracturas específicas (como cadera) y caídas (riesgo de caer y número total de caídas), la conclusión se mantuvo: efecto mínimo o inexistente para la mayoría de los desenlaces.

¿Por qué importa? Porque caerse no es un detalle menor

Las caídas son un problema de salud pública: en EE.UU., más de 14 millones de adultos de 65+ (aprox. 1 de cada 4) reportan al menos una caída por año, y una proporción importante requiere atención médica o limita actividades luego del evento.

Con este contexto, se entiende por qué durante años se buscó una estrategia simple (un suplemento) para bajar el riesgo. El punto es que, con la evidencia actual, la solución “para todos” no parece funcionar.

Lo que dicen las guías: la USPSTF también desaconseja el uso “preventivo” rutinario

En línea con estos hallazgos, un borrador de recomendación de la USPSTF (EE.UU.) indicó un grado D (recomienda en contra) para suplementar con vitamina D con o sin calcio con el objetivo de prevenir fracturas en hombres y mujeres posmenopáusicas de 60+ que viven en la comunidad. La USPSTF también recomendó en contra de usar vitamina D para prevenir caídas en ese mismo grupo.

Nuevos estudios arrojan claridad sobre el huso del calcio Foto: Freepik

Además, los resúmenes de la evidencia citan posibles daños pequeños, como un leve aumento de cálculos renales en algunos análisis, lo que refuerza la idea de evitar “suplementar por costumbre” cuando no hay indicación clínica.

Entonces, ¿nadie debería tomar calcio o vitamina D?

No exactamente. El metaanálisis remarca que hay menos evidencia para poblaciones de alto riesgo o quienes viven en residencias (institucionalizados), por lo que los resultados no siempre se pueden extrapolar a esos grupos.

Y, más importante: calcio y vitamina D sí son esenciales para funciones del organismo y salud ósea; lo que se pone en duda es el beneficio de suplementar de manera rutinaria para prevenir caídas o fracturas en personas sin deficiencias ni indicación médica.

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Priorizar fuentes alimentarias de calcio: por ejemplo, lácteos, pescados con espinas blandas (sardinas/salmón enlatado), verduras como kale/brócoli y alimentos fortificados. Revisar tu necesidad real de vitamina D: se obtiene de algunos alimentos (pescados grasos, fortificados) y también se produce en piel por exposición UV; el nivel sanguíneo útil para evaluar estado es 25(OH)D. Entrenamiento de fuerza y equilibrio: las estrategias de prevención de caídas eficaces suelen enfocarse en equilibrio, fuerza y revisión de factores de riesgo (medicación, visión, hogar). Auditar “peligros” del hogar (alfombras sueltas, mala iluminación, escalones): es simple y reduce riesgo real de tropiezos. Hablar con tu médico sobre densitometría y riesgo de osteoporosis si tenés antecedentes, edad avanzada o fracturas previas: prevenir fracturas no siempre es “suplementos”, a veces requiere evaluación y tratamientos específicos.

Si ya tomás suplementos: cuándo replantearlo

Si los tomás “por las dudas”, la evidencia sugiere que podría no aportarte el beneficio que esperabas para caídas/fracturas (sobre todo si vivís en la comunidad y no sos de alto riesgo).

Si tenés deficiencia confirmada, problemas de absorción, osteoporosis o indicación médica concreta, no los suspendas por tu cuenta: la decisión debe ser personalizada.

En resumen: la tendencia actual es pasar del “suplemento para todos” a una estrategia más fina: medir, evaluar riesgo y actuar sobre lo que sí reduce caídas y fracturas (fuerza, equilibrio, entorno seguro y tratamiento cuando corresponde).