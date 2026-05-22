Ejercicio para adultos mayores. Foto: Magnific

A partir de los 50 años, la actividad física cumple un rol clave para sostener la salud y preservar la calidad de vida. En esta etapa, el ejercicio no solo ayuda a mantener la movilidad, sino que también contribuye a desarrollar masa muscular, cuidar la densidad ósea y conservar la autonomía en las tareas cotidianas.

Con el paso del tiempo, el cuerpo atraviesa un deterioro natural de la musculatura, por lo que incorporar rutinas de fortalecimiento se vuelve especialmente importante. Para obtener beneficios reales, los ejercicios deben enfocarse en los principales grupos musculares del cuerpo, como piernas, cadera, espalda, abdomen, pecho, hombros y brazos.

Entre las opciones más utilizadas para trabajar la parte superior del cuerpo aparece la máquina pec fly, también conocida como contractora de pecho o pec deck. Este aparato está diseñado para fortalecer principalmente los músculos del pecho, además de involucrar hombros y brazos, por lo que puede ser una herramienta útil dentro de una rutina orientada al mantenimiento y desarrollo muscular después de los 50 años.

Ejercicio para adultos mayores. Foto: Magnific

Cómo funciona y qué músculos trabaja la máquina de pec fly

La máquina de pec fly sirve para trabajar principalmente el pectoral mayor mediante un movimiento de aducción horizontal del hombro: básicamente, llevás los brazos desde una posición abierta hacia el centro del cuerpo, como si “abrazaras” algo.

Cómo funciona

La máquina tiene:

Un asiento

Dos brazos o almohadillas laterales

Un sistema de pesas o placas

Ajustes de altura y rango de inicio

Cuando empujás las almohadillas o las manijas hacia adelante, vencés la resistencia del peso. Esa resistencia obliga al pecho a contraerse durante todo el recorrido.

Qué músculos trabaja

Principal

Pectoral mayor

Secundarios

Deltoides anterior (parte frontal del hombro)

Bíceps y músculos estabilizadores del hombro, en menor medida

¿Cómo hacer ejercicio con la máquina de pec fly?

Para que el ejercicio resulte efectivo y seguro, es fundamental realizarlo con la técnica adecuada. Por eso, antes de comenzar, se recomienda contar con la orientación de un profesor de educación física o un entrenador especializado, que pueda indicar la postura correcta, el rango de movimiento y el peso apropiado según cada persona.

El primer paso es sentarse en la máquina con la espalda bien apoyada en el respaldo y los pies firmes sobre el piso. Luego hay que tomar las manijas y comprobar que los codos y las muñecas queden alineados a la altura de los hombros. Los brazos deben mantenerse en línea con la parte media del pecho.

Desde esa posición, se deben cerrar los brazos hacia adelante de forma lenta y controlada, manteniendo los codos ligeramente flexionados y las muñecas relajadas. El movimiento no debe hacerse con impulso ni con un peso excesivo: la clave está en priorizar la técnica para trabajar el músculo de forma segura y efectiva.

La máquina pec fly es una opción práctica para quienes buscan mejorar la fuerza en la parte superior del cuerpo con un movimiento guiado y controlado. Su uso puede ayudar a fortalecer el pecho, mejorar la postura y complementar otros ejercicios de musculación en personas mayores de 50 años.

Otros ejercicios para ganar fortalecer los músculos

Otros ejercicios que son indispensables para ejercitar todos los músculos del cuerpo y preservar la densidad ósea en las personas mayores a 50 años suelen ser los siguientes: