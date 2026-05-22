Tuvo un grave accidente, atravesó una depresión y hoy inspira a los adultos mayores a través del ejercicio:

Pilar Rosales, entrenadora de adultos mayores. Foto: Canal26.com

Hay historias que nacen desde el dolor, pero terminan convirtiéndose en motor para otros. La de Pilar Rosales empezó a tomar forma después de un momento límite: un grave accidente de ruta que sufrió en 2022 y que le cambió la vida para siempre. Hoy, a sus 31 años, es entrenadora especializada en adultos mayores y emociona a miles en redes sociales con sus clases.

“Todos los médicos siempre me dejaron en claro que era un milagro que esté viva”, recordó Pilar en diálogo con Canal26.com. Después del accidente, atravesó una fuerte depresión mientras vivía en Neuquén. “La verdad que para lo único que salía de mi casa era para entrenar”, contó.

Ese vínculo con el deporte fue el que terminó marcando un antes y un después. Pilar ya venía formándose como entrenadora antes del accidente, pero fue durante ese proceso tan difícil cuando entendió definitivamente cuál quería que fuera su camino.

“Cuando me volví a Buenos Aires porque toda mi familia está acá, yo soy de La Plata, me quedó claro que lo que a mí me llenaba el alma era el deporte. Lo que me hizo salir a flote fue el deporte”, explica. A partir de ahí, decidió poner en pausa su primera formación académica y dedicarse de lleno al entrenamiento. “En 2022 arranqué al 100% con esto”, dijo.

Pilar Rosales, entrenadora de adultos mayores. Foto: Canal26.com

Su conexión con los adultos mayores: “Los disfruto muchísimo”

Desde el comienzo de su carrera, Pilar supo cuál era la población con la que quería trabajar. “Desde el momento uno que pisé la facultad sabía que quería elegir tercera edad”, aseguró. Con paciencia, empatía y mucho humor, construyó un vínculo muy especial con sus alumnos. “Los disfruto muchísimo. Les tengo mucha paciencia, que es fundamental para esta población”, explicó.

Para ella, trabajar con adultos mayores tiene algo único. “Vuelven a ser niños en cierto punto, pero también entienden otro tipo de códigos, los chistes, las bromas. Entonces para mí es mucho más fácil llegar a ellos y el tiempo se me pasa volando”, contó la entrenadora, que acompaña y entrena a alumnos de hasta 97 años.

Pilar Rosales, entrenadora de adultos mayores. Foto: Canal26.com

El video viral que mostró otra manera de entrenar

Aunque ya trabajaba desde hacía tiempo en redes sociales mostrando sus entrenamientos, hubo un video que cambió todo. Pilar se viralizó con una grabación junto a Juan, uno de sus alumnos, mientras recreaban una situación cotidiana durante una práctica de entrenamiento funcional. “Estábamos simulando una actividad de la vida diaria. Hacíamos de cuenta que íbamos al baño y no había papel higiénico, entonces había que recorrer la casa para buscarlo”, relató entre risas.

Ese video explotó en redes sociales y terminó apareciendo en medios de todo el país e incluso en televisión chilena. “Salió en más de diez diarios, terminé yendo dos veces a Telefe. Fue una locura”, recordó. Sin embargo, aclara que la viralización no cambió su manera de trabajar. “Lo que mostré es cómo soy y cómo trabajo siempre”, explicó.

Pilar Rosales, entrenadora de adultos mayores. Foto: Canal26.com

Para Pilar, grabar esos contenidos tiene un objetivo mucho más profundo que sumar reproducciones. “Primero, porque es un punto de encuentro entre las familias y los alumnos. Sirve para que puedan hablar, compartir y ver todo lo que hacen”, dijo. Y agregó: “También quiero que la gente entienda que no hay una edad límite para arrancar a entrenar”.

“El deporte no siempre me gustó”

Paradójicamente, hoy dedica su vida al entrenamiento, pero durante su infancia el deporte no era algo que disfrutara. “De chica lo padecía muchísimo. Mi mamá quería llevarme a mil deportes y no me gustaba ninguno”, reveló.

Recién muchos años después empezó a conectar de verdad con la actividad física. “Arranqué a entrenar más en serio hace unos diez años. Y en 2019 me enganché de lleno. Me gustaba exigirme y encontrar siempre que podía un poquito más”, explicó. Además del deporte, Pilar tiene otra gran pasión: la música: “Me gusta cantar, he tocado en bares. Son mis dos hobbies”.

Pilar Rosales, entrenadora de adultos mayores. Foto: Canal26.com

“Lo que más me gusta es sentirme útil”

Cuando habla de su profesión, Pilar vuelve una y otra vez sobre una idea: el valor de acompañar. “Lo que más me gusta de mi trabajo es sentirme útil. Sentir que mi tiempo puede mejorarle la calidad de vida a otra persona”, indicó.

Y en especial, siente un compromiso profundo con los adultos mayores, una población que considera muchas veces olvidada. “La sociedad es muy cruel con el adulto mayor. Todavía no entendemos que tarde o temprano todos vamos a llegar ahí. Todos queremos que nos escuchen, compartir un rato, sentir atención”, reflexionó.

A la hora de definir su trabajo en pocas palabras, le cuesta elegir. Pero finalmente se queda con algunas que resumen bastante bien su manera de vivirlo: “Amor, dedicación, paciencia, empatía y respeto”. “Desde que trabajo de esto nunca me levanté un día sin ganas de ir a trabajar. Lo disfruto muchísimo”, concluyó.