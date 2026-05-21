El ejercicio poco conocido que puede ayudar a proteger las rodillas. Foto: ChatGPT.

Aunque caminar, andar en bicicleta y mantenerse activo siguen siendo hábitos fundamentales para cuidar la salud, cada vez más investigaciones destacan que no solo importa cuánto ejercicio se hace, sino también qué tipo de movimiento se incorpora a la rutina diaria.

En ese escenario comenzó a ganar protagonismo el retro-walking, una práctica simple pero llamativa que consiste en caminar hacia atrás. Lo que parece un movimiento extraño o poco habitual, en realidad podría aportar beneficios importantes para las articulaciones, el equilibrio y la movilidad, especialmente en adultos mayores.

A diferencia de la caminata tradicional, esta modalidad obliga al cuerpo a activar músculos y patrones de movimiento que normalmente se utilizan menos. Además, requiere mayor atención, coordinación y control postural, por lo que no solo trabaja el aspecto físico, sino también el cognitivo.

El ejercicio poco conocido que puede ayudar a proteger las rodillas. Foto: ChatGPT.

Por qué caminar hacia atrás puede ser beneficioso para las rodillas

Diversos estudios comenzaron a analizar el impacto del retro-walking sobre la salud articular. Una investigación publicada en el Journal of Orthopaedic Surgery and Research evaluó a personas con osteoartritis leve y moderada de rodilla que incorporaron esta práctica durante seis semanas.

Los resultados mostraron mejoras en la movilidad y una reducción significativa del dolor en comparación con quienes continuaron realizando ejercicios convencionales.

La explicación está en la forma en que el pie se apoya sobre el suelo. Mientras que al caminar normalmente el impacto se produce de “talón a punta”, al caminar hacia atrás el patrón cambia y se realiza de “punta a talón”. Esto disminuye parte de la presión sobre las rodillas y activa con más intensidad músculos como los cuádriceps, que ayudan a estabilizar y proteger la articulación.

Además, especialistas de la Cleveland Clinic señalaron que este ejercicio también mejora la flexibilidad de los flexores de la cadera, fundamentales para mantener estabilidad, equilibrio y una correcta alineación corporal.

El ejercicio poco conocido que puede ayudar a proteger las rodillas. Foto: ChatGPT.

Más gasto calórico y trabajo cardiovascular

El retro-walking no solo impacta sobre músculos y articulaciones. También puede convertirse en un ejercicio cardiovascular más exigente que una caminata común.

Según explicó Jordan Boreman, fisiólogo del ejercicio de la Cleveland Clinic, caminar hacia atrás eleva más rápido la frecuencia cardíaca porque el cuerpo necesita adaptarse constantemente a movimientos menos habituales.

Esto se traduce en un mayor gasto energético y una activación más intensa de glúteos, cuádriceps y músculos estabilizadores del abdomen y la espalda. Como consecuencia, el entrenamiento se vuelve más completo y equilibrado.

Más gasto calórico y trabajo cardiovascular. Foto: Unsplash.

Los beneficios para la espalda y la postura

Otra de las áreas donde esta práctica mostró resultados positivos es la salud lumbar. Un estudio publicado en PLOS One analizó personas con dolor lumbar crónico y observó que las sesiones de caminata hacia atrás ayudaban a mejorar el control de la zona lumbopélvica.

Esto ocurre porque el ejercicio obliga a activar músculos profundos del tronco y extensores de la espalda, algo clave para mejorar la postura y reducir tensiones acumuladas.

Por ese motivo, algunos especialistas ya consideran al retro-walking como una herramienta útil tanto para rehabilitación como para prevención de molestias musculares y articulares.

Los beneficios para la espalda y la postura. Foto: Freepik.

Una actividad simple y adaptable

En un contexto donde la expectativa de vida sigue aumentando y los problemas osteoarticulares son cada vez más frecuentes, fortalecer los músculos que rodean las articulaciones se volvió una de las principales estrategias preventivas.

En ese sentido, caminar hacia atrás aparece como una opción accesible, de bajo impacto y fácil de adaptar a distintos entornos, ya sea en parques, plazas, pasillos amplios o cintas de correr.

Eso sí: los especialistas recomiendan comenzar de manera progresiva, en espacios seguros y libres de obstáculos, para evitar caídas o lesiones mientras el cuerpo se adapta al movimiento.