China acelera el uso de la IA en atención médica:

Inteligencia artificial en China. Foto: X

Apoyado por la Inteligencia Artificial, China busca agilizar la atención médica de sus ciudadanos con la creación de un “cerebro inteligente”, que diagnosticará más de 30 enfermedades dentales en el Hospital de Estomatología del Oeste del gigante asiático.

Además, generará gráficos de diagnóstico “visualizados” para ayudar a los pacientes a comprender mejor sus complicaciones.

El principal objetivo: reducir la brecha informativa entre médicos y pacientes

Los especialistas aseguran que esta nueva tecnología ayudará a reducir la brecha de información entre los médicos y los pacientes.

Salud e inteligencia artificial. Foro: Freepik

“Antes teníamos que dedicar mucho tiempo a explicar términos médicos complejos que a los pacientes les resultaba difícil comprender. Ahora, la IA les ayuda a entender sus afecciones de forma más intuitiva”, afirmó Wang Chenglin, uno de los odontólogos del hospital.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a la medicina en China?

Un modelo clínico a gran escala funciona como “mentor en la nube” para los médicos residentes, lo que permite la detección y el tratamiento tempranos con una precisión de entre el 80 y el 90%.

La IA trabaja espalda con espalda con los profesionales de la salud, que va desde la interpretación de las imágenes médicas hasta la asistencia en la toma de decisiones clínicas.

Salud e inteligencia artificial. Foro: Freepik

China acelera la digitalización en los centros de salud: ¿qué significa este avance?

China impulsa el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que contempla la aplicación ordenada de tecnologías digitales e inteligentes en áreas como el diagnóstico asistido, la medicina de precisión, la gestión sanitaria, los servicios de seguros médicos y la atención a los adultos mayores.

En los últimos años, Pekín lanzó aproximadamente 300 modelos médicos a gran escala, y los servicios de diagnóstico por imagen a distancia a nivel de distrito habían gestionado más de 68 millones de casos, demostrando que la IA se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante para la atención sanitaria a nivel de base.

Los desafíos de la IA en la medicina

La aplicación de la Inteligencia Artificial en la salud aún enfrenta desafíos, como el acceso limitado a datos médicos de alta calidad y el riesgo de diagnósticos erróneos.

Inteligencia artificial aplicada en la salud en China. Foto: X

“Los modelos generales no son capaces de comprender el razonamiento clínico ni de adaptarse al diagnóstico personalizado”, indicó Zhang Hongying, directora del Departamento de Patología Oral del hospital.

Para superar esta brecha de datos, los médicos e investigadores pidieron una mayor colaboración entre la comunidad médica y la industria tecnológica para crear conjuntos de datos estandarizados y de alta calidad que abarquen las imágenes, la patología y las pruebas bioquímicas.