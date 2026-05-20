La OMS alertó sobre el nuevo brote de un virus mortal:

La OMS alertó sobre nuevo brote de un virus mortal en África. Foto: Reuters (Gradel Muyisa Mumbere)

La preocupación mundial por el avance del ébola volvió a encender las alarmas sanitarias. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este martes sobre el creciente número de casos sospechosos registrados en África y alertó que la situación requiere una vigilancia epidemiológica constante para evitar una expansión mayor del virus.

La OMS advierte sobre nuevo brote de ébola en países africanos

Durante una sesión de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se desarrolla entre el 18 y el 23 de mayo en Ginebra, Tedros detalló que, hasta el momento, se confirmaron 30 infecciones en el norte de la República Democrática del Congo y otros dos casos en Kampala, la capital de Uganda.

Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió sobre el creciente número de casos sospechosos de ébola registrados en África. Foto: Reuters.

El titular de la OMS también confirmó que entre los infectados hay un ciudadano estadounidense que debió ser trasladado a Alemania para recibir atención médica especializada.

Cuántos son los casos bajo investigación actualmente

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre hemorrágica, fallas orgánicas y, en muchos casos, la muerte. Se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, y suele presentar síntomas como fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares y hemorragias internas y externas en las etapas más avanzadas.

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre hemorrágica, fallas orgánicas y la muerte. Foto: Reuters (Gradel Muyisa Mumbere)

Según la información brindada por la OMS, actualmente hay más de 500 casos sospechosos bajo investigación y unas 130 muertes que podrían estar relacionadas con el virus. Los especialistas sanitarios mantienen activas las tareas de vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos estrechos para intentar frenar la propagación de la enfermedad en distintos puntos del continente africano.

Qué recomendaciones emitió la OMS ante este nueva emergencia sanitaria

Hasta el momento, no existen vacunas ni tratamientos autorizados para tratar dicha variante. Sin embargo, la OMS emitió las siguientes recomendaciones a aquellos países en los que se registraron casos y aquellos en los que no:

Países donde se registraron casos de ébola

Activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y establecer un centro de operaciones de emergencia.

Comunicar sobre los riesgos a la población.

Fortalecer la concienciación, el compromiso y la participación de la población, a modo de que puedan identificarse casos de ébola.

Fortalecer la vigilancia y la capacidad de laboratorio para realizar pruebas del virus.

Realizar un mapeo sistemático de las infecciones detectadas.

Garantizar que los trabajadores sanitarios reciban la formación adecuada sobre control de infecciones, incluido el uso correcto del equipo de protección personal, y que los centros sanitarios cuenten con el equipo apropiado.

Realizar controles transfronterizos y en las principales carreteras internas para garantizar que no se pase por alto ningún caso sospechoso.

No se deben realizar viajes internacionales de personas que hayan estado en contacto con casos de la enfermedad.

Los casos confirmados deben ser aislados y tratados inmediatamente.

Asegurarse de que los funerales y entierros sean realizados por personal debidamente capacitado.

Prohibir el traslado transfronterizo de restos humanos de personas fallecidas con sospecha, probabilidad o confirmación de infección.

Establecer una sólida cadena de suministro para garantizar que quienes la necesiten dispongan de suficientes insumos médicos.

Según la OMS, actualmente hay más de 500 casos sospechosos bajo investigación y unas 130 muertes. Foto: Reuters (Gradel Muyisa Mumbere)

Países donde no se registraron casos de ébola: