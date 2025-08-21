Las imágenes más espectaculares de un evento único: una bola de fuego iluminó el cielo por completo en Japón

Ocurrió de manera tan intensa que las casas y calles quedaron a la vista como si hubiera amanecido de repente.

Una bola de fuego en el cielo de Japón. Foto: Prefectura de Miyazaki.

El cielo suele protagonizar eventos únicos, como lluvias de meteoros, eclipses o auroras boreales, pero esta vez sorprendió con un fenómeno impresionante: una bola de fuego iluminó por completo la noche japonesa, dejando a miles de personas atónitas y generando un espectáculo que se volvió viral en cuestión de minutos.

El bólido atravesó la atmósfera y convirtió por unos segundos la oscuridad en un espectáculo de luz deslumbrante. El fenómeno desató una oleada de videos y relatos en redes sociales, donde también comenzaron a circular diversas teorías sobre lo ocurrido.

Es que se trató de un evento pocas veces visto anteriormente: el cielo se iluminó de manera tan intensa que las casas y calles quedaron a la vista como si hubiera amanecido de repente.

La espectacularidad del suceso hizo pensar a algunos en explicaciones fuera de lo común, pero los astrónomos rápidamente despejaron dudas. Toshihisa Maeda, director del Museo Espacial de Sendai, comentó que se trató de un meteoro excepcionalmente brillante que ingresó a gran velocidad en la atmósfera y se desintegró antes de llegar a tierra firme.

La trayectoria habría terminado en el océano Pacífico, al sur de la isla de Kyushu, sin que se encontraran fragmentos. “La gente decía sentir vibrar el aire. Era tan brillante como la luna”, aseguró Maeda.

¿Qué tan inusual es presenciar un bólido?

Aunque la escena parezca extraordinaria, no se trata de un evento tan inusual en términos astronómicos: se estima que alrededor de 17.000 meteoritos atraviesan la atmósfera terrestre cada día. La gran mayoría son pequeños y se desintegran sin dejar rastro, apenas perceptibles como fugaces estrellas que cruzan el cielo. Pero de vez en cuando aparece uno con el tamaño y la velocidad adecuados para producir un destello que despierta la atención de toda una región.

Cuando la luminosidad alcanza niveles excepcionales y la explosión resulta audible o perceptible en forma de vibración, los especialistas hablan de bólidos.

En este caso, la intensidad fue tan alta que varios testigos afirmaron que parecía pleno día en mitad de la noche. Incluso, relataron haber experimentado una sensación similar a un relámpago sostenido en el tiempo.