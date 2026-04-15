Colapso de la tierra. Imagen generada por IA por Canal 26. Foto: Imagen generada por IA

Un estudio publicado en la revista Nature Geoscience y posteriormente difundido por fuentes especializadas sostuvo que el oxígeno atmosférico desaparecerá de forma drástica en el futuro distante. Esta situación conllevará a la desaparición de la vida humana tal como la conocemos y la revelación causó impacto en el mundo de la astronomía.

Mediante modelos computacionales, analizaron cómo cambiarán las condiciones del planeta a medida que pase el tiempo, especialmente teniendo en cuenta la evolución del Sol y los ciclos químicos de la Tierra. La razón principal es que el Sol, con el paso del tiempo, se vuelve más luminoso y emite más energía. Ese aumento de radiación calentará la Tierra, afectará los océanos y modificará el ciclo del carbono. Como consecuencia, las plantas, que hoy producen oxígeno mediante fotosíntesis, dejarían de funcionar de la misma manera, lo que provocaría una reducción sostenida del oxígeno en el aire.

¿Cuánto falta para el fin del mundo?. Foto Pixabay.

Cómo realizaron el estudio

Los investigadores Kazumi Ozakl y Christopher T. Reinhard pusieron en marcha un sistema de modelado biogeoquímico y climático que corrió cerca de 400.000 simulaciones. Su objetivo central era demostrar la duración de las condiciones ricas en oxígeno en la atmósfera de la tierra, cuyos resultados indicaron que el lapso medio de vida de una atmósfera con niveles de oxígeno superiores al 1% de los valores actuales es de aproximadamente 1.080 millones de años, con un margen de error estadístico.

Planeta Tierra; calentamiento global. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Lejos de ser una predicción exacta o una fecha concreta, los propios autores del estudio advierten que se trata de escenarios probables dentro de un marco teórico. En el periodismo científico, este tipo de trabajos se interpreta como una herramienta para entender el destino a largo plazo de los planetas habitables. Más que anunciar un “fin del mundo”, el estudio ofrece una mirada profunda sobre los procesos que regulan la vida en la Tierra y cómo podrían transformarse con el paso del tiempo.

Cuáles son las creencias de la comunidad científica

Durante años, los científicos estimaron que la Tierra seguiría siendo habitable por unos dos mil millones de años, basándose en la evolución del Sol. Sin embargo, nuevas proyecciones vinculadas a la NASA reducen ese plazo casi a la mitad. El investigador Kazumi Ozaki explicó que, a medida que el Sol aumente su energía, se alterarán los ciclos químicos del planeta, disminuyendo el dióxido de carbono y, en consecuencia, el oxígeno.

Aunque muchos asocian el fin de la Tierra con la futura expansión del Sol en miles de millones de años, el estudio advierte que la vida compleja desaparecería mucho antes. La caída del oxígeno provocaría un colapso de la biosfera, volviendo el planeta inhabitable incluso antes de que ocurran los cambios más extremos en temperatura y océanos.

¿Se termina la existencia de la vida?

Generalmente se vincula en la comunidad científica al fin del planeta tierra tal y como lo conocemos con la expansión final del Sol, un proceso que sucederá en cinco mil millones de años cuando el astro se convierta en una gigante roja y engulla a la Tierra.

Biológicamente, el final será mucho más leve. En primer lugar se dará una desoxigenación masiva que eliminará toda forma de vida compleja que dependa de la respiración aeróbica. Sólo después se dará la fase de invernadero húmedo en la que el agua de los océanos se evaporará por completo y la superficie terrestre se volverá inhabitable por las altas temperaturas solares.

Planeta Tierra; calentamiento global. Foto: Grok AI.

Sin embargo, lo que señaló la comunidad científica es una proyección sobre la viabilidad global de la biósfera y no necesariamente al destino de la civilización humana ya que muchos factores ambientales, astronómicos o de índole de cambio climático antropogénico pueden alterar drásticamente el futuro de la humanidad mucho antes de que el Sol agote su ciclo de habitabilidad. No obstante, el estudio subraya que, a escala geológica, el destino de la Tierra está intrínsecamente ligado a la evolución estelar y a la estabilidad atmosférica que permite, hoy, nuestra existencia.