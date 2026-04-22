Jengibre y cúrcuma. Foto: Imagen diseñada por IA de Canal 26.

Un grupo de investigadores de Estados Unidos demostraron que la combinación de jengibre y cúrcuma podría reforzar los implantes óseos.

Ante esto, dicho hallazgo podría ser aplicado en el campo de la medicina en el futuro, siempre y cuando los ensayos en seres humanos obtengan los mismos efectos.

La planta Curcuma longa. Foto: Unsplash.

En las pruebas experimentales, dichos alimentos fueron capaces de duplicar la fuerza de adhesión entre el implante y el hueso en tan solo seis semanas.

Además, los investigadores descubrieron que esta combinación también elimina bacterias y células cancerosas.

Jengibre Foto: Freepik

Tanto en el laboratorio como en los modelos animales, como ratas con implantes en el fémur, los experimentos demostraron una mejoría en la integración del material metálico con el hueso y una reducción en la presencial de bacterias y células malignas.