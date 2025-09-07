Las mejores fotos de la Luna de Sangre: el eclipse total que tiñó el cielo de rojo y maravilló a todo el mundo

Luna de Sangre 2025. Foto: REUTERS

Este domingo 7 de septiembre el cielo se revolucionó con una escenografía estelar increíble: una luna redonda y de un rojo sangre se mostró durante una hora en el horizonte nocturno.

La dispersión de Rayleigh es la que provoca el mismo fenómeno que causa los colores rojizos y anaranjados en los amaneceres y atardeceres. El característico tono lo adquiere porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol: bloquea las longitudes de onda más cortas (como el azul) y permite que solo pasen las más largas (rojas y anaranjadas).

Eclipse Luna de Sangre 2025. Video: Reuters

Así, cuando la luz se proyecta sobre la Luna durante el eclipse, esta adopta ese tono intenso que le da el nombre de “Luna de Sangre”.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total en la Argentina?

El próximo eclipse lunar total en la Argentina tendrá lugar en 2027.

Las mejores fotos de la Luna de Sangre 2025

Así se vivió la Luna de Sangre en el mundo

Qué otros eventos astronómicos se darán en septiembre 2025

