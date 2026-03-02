Cuándo se podrá ver la Luna de Sangre 2026, el eclipse que teñirá el cielo de rojo Foto: NA

Se acerca uno de los eventos más esperados por los aficionados de la astronomía: la Luna de Sangre. Se trata de un fenómeno que provocará que el satélite natural de la Tierra se tiña de rojizo durante más de una hora y, para los argentinos, la buena noticia es total: se trata de uno de los puntos geográficos más beneficiados para ver a simple vista este fenómeno.

La Luna estará hasta 82 minutos roja, mientras que el eclipse tendrá más de 5 horas de duración total (sumando fases parciales y penumbrales), será visible desde gran parte del planeta y el fenómeno no volverá a repetirse con estas características al menos por dos años.

Luna de Sangre Foto: Freepik

En Argentina, el fenómeno podrá observarse en su totalidad desde casi todo el país, siempre que las condiciones climáticas acompañen, por lo cual el territorio nacional es uno de los mejores puntos de observación a nivel mundial.

Durante el evento, la Tierra se interpone entre el Sol y su satélite natural, tras lo cual la Luna entra en nuestra sombra, conocida como umbra, y dispersa las longitudes de onda más cortas de la luz, mientras que las longitudes de onda rojas más largas pasan a través de ella, creando tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo.

“La totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central y en el extremo occidental de Sudamérica”, según indicó un informe de la NASA.

Luna de Sangre: cuáles son los horarios del eclipse lunar total del 3 de marzo

En Tiempo Universal (TU):

Inicio penumbral: 08:44

Inicio parcial: 09:50

Inicio de totalidad: 11:04

Máximo del eclipse: 11:34

Fin de totalidad: 12:02

Fin parcial: 13:17

Fin penumbral: 14:22

En Argentina, Uruguay y Chile:

Inicio penumbral: 05:44

Máximo del eclipse: 08:34

Fin penumbral: 11:22

Luna de Sangre 2026 Foto: REUTERS

Recomendaciones para ver la Luna Roja de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para la vista, pero, aun así, conviene tener en cuenta algunas sugerencias: