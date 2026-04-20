Científicos registran una brutal guerra civil en un grupo de chimpancés:

Chimpancés en guerra: el estudio que revela cómo una comunidad pacífica se convirtió en un conflicto letal. Foto: Imagen generada con Copilot IA para Canal26.com.

Durante décadas, la comunidad de chimpancés Ngogo fue considerada un ejemplo de socialización en la vida salvaje. Sin embargo, esa estabilidad se quebró de manera abrupta. Investigadores que siguen de cerca a esta población en el Parque Nacional Kibale documentaron una escalada de violencia que derivó en una auténtica “guerra civil” entre sus miembros.

El fenómeno, analizado en un estudio publicado en la revista Science, expone cómo una comunidad previamente unida puede fragmentarse y transformarse en un escenario de enfrentamientos letales.

Chimpancés en guerra: el estudio que revela cómo una comunidad pacífica se convirtió en un conflicto letal. Foto: Unsplash.

El saldo de la violencia: más de 24 muertes registradas por científicos

Desde 2018, se registraron al menos 24 muertes, incluidas las de 17 crías, en ataques sistemáticos entre facciones.

“Estos chimpancés que antes se tomaban de la mano, ahora intentan matarse unos a otros”, dice el investigador Aaron Sandel, una de las voces principales del estudio.

¿Qué desató la guerra civil en la comunidad Ngogo?

La ruptura se remonta a 2015, cuando un grupo comenzó a separarse del resto. Con el tiempo, la comunidad quedó dividida en dos facciones: Occidental y Central. Lo que inicialmente parecía una disputa pasajera derivó en un distanciamiento progresivo y, finalmente, en violencia abierta.

Desde 2018, se registraron al menos 24 muertes, incluidas las de 17 crías, en ataques sistemáticos entre facciones. Foto: Grok IA.

Según los especialistas, los chimpancés son altamente territoriales y tienden a desconfiar de individuos externos. “Es miedo a los extraños”, explicó Sandel, aunque aclaró que durante años coexistieron sin conflictos graves.

De compañeros a enemigos: cómo se dividió el grupo de chimpancés

El estudio identifica tres factores clave que pudieron desencadenar la división: muertes de individuos relevantes que debilitaban los lazos sociales, cambios en el liderazgo (especialmente del macho alfa) y una epidemia respiratoria que redujo significativamente la población.

Los datos muestran que la mayoría de los ataques fueron protagonizados por miembros del grupo Occidental contra el Central. Las víctimas incluyeron machos adultos y crías, lo que evidencia una estrategia de debilitamiento del grupo rival.

Para los científicos, este comportamiento no responde a una sola causa. La competencia por recursos, el tamaño del grupo y la rivalidad reproductiva entre machos son factores determinantes en la escalada de agresión.

¿Qué dice el estudio de la revista Science sobre este conflicto?

Más allá del impacto en el estudio del comportamiento animal, los investigadores sostienen que estos hallazgos pueden aportar claves sobre la evolución de la violencia humana.

Según los especialistas, los chimpancés son altamente territoriales y tienden a desconfiar de individuos externos. Foto: Unsplash.

“En el caso de la división de Ngogo, los individuos (animales) que vivieron, se alimentaron, se cortejaron y vigilaron juntos durante años se convirtieron en blanco de ataques letales sobre la base de su nueva membresía grupal”, señala el informe.

El especialista James Brooks subrayó que este caso funciona como una advertencia: “Los humanos deben aprender, estudiando el comportamiento basado en grupos de otras especies, tanto en la guerra como en paz, mientras recuerdan que su pasado evolutivo no determina su futuro”.