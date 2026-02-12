El paisaje oculto bajo el hielo antártico mostró cañones profundos, valles y sistemas montañosos de dimensiones continentales. Foto: Bildagentur-online/picture alliance

Una investigación científica logró cartografiar con un nivel de detalle sin precedentes el terreno que se esconde bajo la inmensa capa de hielo de la Antártida. El nuevo mapa reveló un paisaje oculto que ayudará a proyectar el aumento del nivel del mar.

Método de investigación

Para elaborar esta cartografía completa del continente, que dejó ver desde sistemas montañosos, profundos cañones, extensos valles y llanuras hasta más de 30.000 colinas, los investigadores combinaron imágenes satelitales de última generación con una técnica innovadora llamada análisis de perturbación del flujo de hielo, lo que permite deducir la topografía subglacial a partir de las ondulaciones y características visibles en la superficie helada.

El trabajo, publicado en la revista Science, tiene implicaciones clave para mejorar los modelos que proyectan cómo podría responder el hielo antártico ala crisis climática por el calentamiento terrestre.

“Tener el mapa más preciso de la forma del lecho de la Antártida es crucial, porque la forma del lecho es un control importante sobre la fricción que actúa contra el flujo de hielo, que a su vez necesitamos incluir en los modelos numéricos que se utilizan para proyectar qué tan rápido fluirá el hielo de la Antártida hacia el océano, se derretirá y contribuirá al aumento del nivel del mar global”, detalló el glaciólogo Robert Bingham de la Universidad de Edimburgo en Escocia, quien codirigió el estudio.

La Antártida alberga la mayor masa de hielo del planeta, con un 70 % del agua dulce mundial. Alcanza un grosor promedio de 2,1 kilómetros, llegando hasta 4,8 kilómetros en su punto más profundo y en sus profundidades se oculta un paisaje de dimensiones continentales: la Antártida es un 40 % más grande que Europa.

“Todos estos continentes contienen una variedad de paisajes muy diferentes en sí mismos, desde imponentes cadenas montañosas hasta inmensas llanuras planas. El paisaje oculto de la Antártida también contiene estos vastos extremos”, senteció Bingham. “Aburrido no es”.

Estas formaciones geológicas se originaron hace más de 34 millones de años, antes de que el continente se cubriera de hielo.