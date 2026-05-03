Hito científico: desarrollaron un método de bajo costo para extraer microplásticos del suelo

Científicos australianos desarrollaron un nuevo “estándar de oro” para el análisis de suelos y la extracción de microplásticos con el fin de proteger los suelos agrícolas y la salud humana.

El equipo, liderado por la Universidad de Nueva Inglaterra (UNE) de Australia, desarrolló un nuevo marco multicriterio para identificar el método más eficaz para extraer seis tipos comunes de plástico de diferentes texturas de suelo, según un comunicado de la UNE.

El método identificado integra factores como la recuperación, la integridad espectral, el tiempo de extracción, el costo y el impacto ambiental, según el comunicado.

Hito científico: desarrollaron un método de bajo costo para extraer microplásticos del suelo

Cómo funciona el método de bajo costo para extraer microplásticos

El enfoque de extracción optimizado utiliza una secuencia de digestión de materia orgánica seguida de separación por densidad, logrando una recuperación de más del 92 %, agregó.

El proceso es rápido y económico, y utiliza reactivos con bajo impacto ambiental, lo que lo hace accesible para un uso generalizado, incluso en regiones de bajos ingresos, explicó Nivetha Sivarajah, candidata a doctorado de la UNE, quien lideró el estudio publicado en la edición de junio de la revista Soil Advances.

Microplásticos. Foto: Unsplash

Los investigadores señalaron que la falta de métodos estandarizados ha limitado la comprensión de la magnitud de la contaminación por microplásticos en los suelos, que se encuentran ampliamente contaminados por plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos degradados.

“Esto tiene un impacto ambiental significativo y puede transmitirse a través de la cadena alimentaria, poniendo en riesgo la salud humana”, afirmó Sivarajah.

Añadió que, una vez adoptado, el método podría revelar mejor la verdadera magnitud de la contaminación por microplásticos en los suelos agrícolas.