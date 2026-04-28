Medusa de agua dulce Foto: Generada con IA

Un grupo de investigadoras del Conicet detectaron una especie de medusa asiática en lagos y lagunas de Bariloche. Es un ejemplar casi imposible de erradicar que modifica la cadena alimenticia de otras especies autóctonas por ser originaria de las aguas cálidas de Asia.

La medusa Craspedacusta sowerbil, conocida como medusa de agua dulce fue encontrada en el Lago Escondido y el lago El Trébol. Aunque se la había identificado en otras provincias años atrás, este registro habilitará el estudio de las implicancias de su aparición en la región.

Medusa de agua dulce. Créditos: Antonio Brandon, Segura Torres - Gesap Foto: Gesap

Cómo fue el descubrimiento

Las investigadoras Sharon Allen Dohle, Mariana Reissig, Patricia García y María del Carmen Diéguez registraron la presencia de la medusa semanas atrás en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El estudio fue realizado por este Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a escala de Paisaje (Gesap), que pertenecen al Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inbioma - Conicet) en los lagos Escondido y el Trébol y la laguna Bullines.

Hasta el momento descubrieron que el ciclo de vida de esta especie comprende una fase pólipo, microscópica, y una fase medusa, visible durante períodos breves de condiciones ambientales favorables y temperatura del agua por arriba de los 17°. En este sentido, el cambio climático que afecta a la región con inviernos moderados y veranos con temperaturas inusuales pueden favorecer la extinción de la especie en la zona.

Lago Nahuel Huapi

Por ahora, las científicas están analizando qué impactos ecológicos podría generar la medusa de agua dulce en esos ambientes acuáticos y, al mismo tiempo, intentan establecer en qué medida la especie se ha asentado en la región.

Cómo afecta a la cadena alimenticia

La medusa de agua dulce compite por alimento con peces pequeños que son, a su vez, alimentos de peces más grandes. Allí puede modificar el ecosistema en cuanto a la cadena alimenticia de la región.

Aún no hay magnitud de los impactos ecológicos de la misma pero sí es muy difícil de detectar y muy fácil de trasladar. En su fase pólipo de adhiere a múltiples superficies como equipos de pesca o patas de aves y no se le conocen depredadores en la región.

“La medusa de agua dulce es invasora en todos los continentes, menos en la Antártida. Viene de China y se registró primero en Europa, después en Norteamérica y se fue expandiendo. Se adapta fácilmente a nuevas condiciones e invade nuevos ambientes rápido y fácil porque es fácil que la transporten aves, embarcaciones y peces”, comentó a TN Reissig.

García agregó: “Tiene gran capacidad de dispersión y es posible que su registro esté subestimado. Una vez que se establece, técnicamente es imposible erradicarla porque tiene una fase muy pequeña que es casi imposible de eliminar. Se puede hacer un esfuerzo en evitar una mayor dispersión”.

Medusa asiática Foto: Imagen generada con IA

Recomendaciones para preservar las especies nativas

Para preservar las especies nativas, es importante evitar traslados de agua, plantas y animales entre ambientes ya que la actividad humana derivada del turismo puede potenciar la dispersión de la medusa y contribuir a su incremento poblacional.

Los navegantes en lagos deben asegurarse de drenar el agua de todos los artefactos flotantes fuera de los cuerpos de agua, desinfectar los equipos con agua caliente, soluciones salinas o desinfectantes que eliminen los pólipos, muy difíciles de detectar a simple vista. Si las embarcaciones se trasladan de un ambiente a otro, se sugiere dejarlas secar antes del desplazamiento.

Las científicas señalaron que los registros de la especie son limitados, por lo que cualquier aporte de personas que observen algún ejemplar resulta valioso. Para colaborar, no es necesario ser especialista ni investigador, ya que existen distintas formas de participar.

Quienes deseen ayudar pueden enviar una foto junto con la ubicación del hallazgo a la cuenta oficial de Instagram del grupo de estudio (@fotolab.gesap). También es posible cargar registros con imágenes en la plataforma iNaturalist, orientada a la ciencia ciudadana y respaldada por especialistas que verifican la información aportada por quienes buscan contribuir a ampliar el conocimiento sobre la distribución de la medusa de agua dulce.