Planeta Marte. Foto: Unsplash.

¿Un rayo en Marte? La NASA captó un fenómeno inesperado en el planeta del sistema solar que delata actividad eléctrica en medio de tormentas de polvo. El hallazgo puso en vilo a la comunidad científica.

Tras diez años de investigación, la misión MAVEN registró por primera vez en el planeta rojo una señal inequívoca asociada a una descarga tipo rayo. Se trata de una onda “silbante” de baja frecuencia que atravesó la ionosfera. El descubrimiento, publicado en Science Advances, reabre el debate sobre la electricidad en el espacio y apunta a ajustes en el diseño de futuras misiones.

Marte sigue siendo un gran misterio para los científicos. Foto: NASA.

El hallazgo que desafía la lógica: ¿Qué detectó realmente la sonda MAVEN?

Los investigadores revisaron más de 108.000 mediciones y encontraron una aguja en un pajar. Una onda silbante dispersa en frecuencia, de 0,4 segundos de duración y con picos de hasta 110 Hz, captada en la ionosfera marciana.

Los especialistas explicaron que este tipo de ondas, conocidas por su nombre técnico como ondas de silbato, suelen generarse en la Tierra por la actividad de rayos y se propagan siguiendo las líneas del campo magnético de un planeta. Cuando se produce un rayo, la descarga eléctrica emite una señal de radio de baja frecuencia que viaja a través de la magnetosfera, un comportamiento también documentado en Júpiter, Saturno y Neptuno, planetas que poseen campos magnéticos globales intensos.

¿Rayos en un planeta seco? La ciencia detrás de la electricidad marciana

La sorpresa es haberlo encontrado en Marte, ya que no tiene un campo magnético global activo. Su dinamismo interno se apagó hace miles de millones de años. Sin embargo, la corteza conserva “parches” de magnetización, sobre todo en el hemisferio sur, capaces de guiar, de manera local, la propagación de ondas como la observada.

ExoMars - Planeta Marte

Aun así, Marte impone obstáculos. Su ionosfera dificulta que estas señales se propaguen y lleguen a una nave, y las descargas podrían ser infrecuentes o débiles. El equipo validó la coherencia del evento con modelos de propagación, pero no pudo ubicar el origen exacto ni confirmar si provino de una tormenta de polvo específica.

El papel de las tormentas de polvo: el motor de la estática en Marte

El polvo es el gran motor de la electricidad marciana. La fricción en nubes y remolinos acumula carga hasta que, en escenarios puntuales, salta la chispa. La onda detectada por MAVEN encaja con ese cuadro y aporta la primera evidencia directa de que estas descargas no son solo teóricas.

Para captarla, se alinearon condiciones poco comunes: un campo magnético cortical intenso y, crucialmente, orientado casi en vertical respecto de la superficie, más un estado ionosférico nocturno favorable. Esas configuraciones son contadas, lo que explica por qué, entre decenas de miles de registros, apareció un solo evento.

El propio sondeo de MAVEN lo ilustra: el “modo nocturno” de la ionosfera se dio aproximadamente en un tercio de las instantáneas analizadas, pero las altas inclinaciones del campo, las más propicias para guiar la señal hacia la nave, fueron extremadamente raras. El margen para que todo coincida es mínimo.

Quedan preguntas abiertas: ¿con qué frecuencia ocurren estas descargas?, ¿qué tan potentes son?, ¿qué papel juegan en la química de la atmósfera y en la evolución del polvo? MAVEN acaba de echar luz sobre un agujero que resultó ser más profundo de lo esperado.