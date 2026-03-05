Estación espacial de Ecuador

Un país sudamericano se prepara para dar un salto histórico en el campo de la astronáutica, gracias a un ambicioso proyecto que busca lanzar vehículos espaciales y posicionarlo dentro de la industria internacional en ese rubro.

Estamos hablando de Ecuador, que trabaja incansablemente en la construcción del primer puerto espacial de la región, con una infraestructura que permitirá hacer lanzamientos y que, según las proyecciones oficiales, podría estar operativo a partir del año 2030.

Ecuador Foto: Copilot AI por Canal 26

La iniciativa apunta a transformar la política científica y tecnológica ecuatoriana, ya que abriría la puerta a nuevas actividades vinculadas a la economía espacial. Este tipo de instalaciones permiten no solo lanzar cohetes, sino también realizar operaciones complejas vinculadas al transporte suborbital, investigación científica y desarrollo de nuevas tecnologías.

Un puerto espacial en Ecuador: por qué marcará un hito en Sudamérica

Se trata del primer proyecto espacial ecuatoriano, impulsado como una alianza estratégica entre la compañía Blackstar Orbital y la empresa local Leviathan Space Industries. Ambas firmas trabajan en conjunto desde hace varios años para desarrollar la infraestructura necesaria y el marco regulatorio que permita realizar vuelos espaciales comerciales.

Estación espacial de Ecuador Foto: Captura de pantalla/ Ecuavisa

Este puerto espacial está diseñado para facilitar el lanzamiento, el aterrizaje, la recuperación y operación de vehículos espaciales. Y a diferencia de los centros espaciales tradicionales, que suelen estar diseñados únicamente para lanzamientos verticales, los puertos espaciales modernos permiten operaciones tanto verticales como horizontales.

Según explicó Robert Aillon, fundador de Leviathan Space Industries, en 2023 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Transporte de Ecuador para avanzar en la normativa que regirá estas actividades. Además, el país se incorporó a los acuerdos Artemis de la NASA, lo que refuerza su presencia en la agenda espacial internacional.

Ecuador y su ubicación estratégica en la región

Uno de los factores clave para el desarrollo de este proyecto es, sin dudas, la ubicación geográfica de Ecuador, ya que se encuentra muy cerca de la línea ecuatorial, una posición que ofrece ventajas importantes para los lanzamientos espaciales.

Los países situados en esta zona pueden aprovechar mejor la velocidad de rotación de la Tierra, lo que permite reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia de los lanzamientos orbitales. Esto convierte al territorio ecuatoriano en un punto estratégico para misiones espaciales.

Robert Aillon destacó en este sentido, que esta ubicación facilita diversas actividades relacionadas con el sector espacial, como el lanzamiento de cohetes, el retorno de cápsulas desde el espacio, las comunicaciones, el entrenamiento de astronautas e incluso el desarrollo de turismo espacial. También abre oportunidades para investigaciones científicas vinculadas a la biodiversidad y al entorno natural del país.

Estación espacial de Ecuador

En América Latina, los antecedentes de lanzamientos al espacio e infraestructura para este tipo de operaciones es muy limitada, ya que por ejemplo, Brasil cuenta con el Centro de Lanzamiento de Alcántara, mientras que otros países han desarrollado proyectos de menor escala o colaboraciones internacionales. En este contexto, el proyecto ecuatoriano busca destacarse por su enfoque integral.

¿Cuáles son las consecuencias de construir un puerto espacial en Sudamérica?

La construcción del puerto espacial implicaría una inversión estimada de hasta 800 millones de dólares y podría generar un impacto económico significativo. Entre los objetivos del proyecto se encuentra la creación de empleo especializado y el impulso de sectores como ingeniería, logística, software, telecomunicaciones y servicios científicos.

Sin embargo, también representa un desafío institucional importante. El país deberá desarrollar un marco regulatorio sólido para los vuelos espaciales y suborbitales, alineado con estándares internacionales de seguridad, responsabilidad y protección ambiental.

La experiencia internacional muestra que este tipo de iniciativas suele generar debates a nivel local. Entre los temas que suelen discutirse aparecen el uso del suelo, los posibles impactos ambientales, la seguridad aérea y la soberanía tecnológica. Además, la gestión de riesgos (desde accidentes hasta interferencias electromagnéticas) requiere sistemas de control y supervisión eficaces por parte del Estado.