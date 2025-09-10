¿Estamos realmente solos en el universo?: la NASA descubrió la pista más importante de vida antigua en Marte

La investigación de la agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de la exploración espacial, analizó “biofirmas” en muestras que habría que traer de vuelta a la Tierra para confirmarlas.

Posibles rastros de vida recogida por el 'Perseverance' en Marte. Foto: NASA

En un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, prevé reducir el presupuesto de la NASA y abandonar la vuelta a la Tierra de muchas muestras de misiones espaciales; se anunció el descubrimiento de posibles indicios de vida pasada en Marte, en una muestra de roca recolectada por el róver Perseverance en el planeta rojo.

“Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte”, declaró Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, durante una conferencia de prensa.

La roca con las "manchas de leopardo" que podrían ser restos dejados por microbios Foto: NASA

“Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que existía hace millones de años, nada que esté presente allí”, añadió la doctora.

La posible biofirma se encuentra en una roca llamada ‘Cheyava Falls’, que fue recolectada por el rover el año pasado en un antiguo lecho seco de un río en el cráter Jezero.

Científicos de la NASA compartieron una serie de imágenes del posible descubrimiento, tomadas por el róver, que corresponden a nódulos minerales que podrían haberse formado en procesos químicos prebióticos o microbianos, ambos relacionados con la vida.

El cráter Jezero, el elegido por la NASA para analizar vida extraterrestre en Marte

La científica de la NASA Katie Scott Morgan dijo que eligieron el cráter Jezero para que el róver aterrizara en él en 2021 “porque está en una ubicación entre los terrenos más antiguos de Marte, frente a algunas de las rocas más antiguas en cualquier lugar del sistema polar”.

“Jezero fue definitivamente el sitio de un antiguo lago. Tenemos dos valles de ríos que entran en el cráter y una salida del valle de ERISA desde el cráter, a través de la cual la letra fluía fuera del cráter”, explicó.

La atención de la misión se centró en un afloramiento rocoso llamado ‘Bright Angel’ en el que el róver encontró una roca con texturas inusuales y en ella descubrieron las mencionadas señales de posible vida.

Sin embargo, aclaró que la verificación de si se trata de una señal de vida “requiere más trabajo y estudio” , por lo que destacó la importancia de traer las muestras a la Tierra para un estudio más detallado.

No obstante, Nicola Fox concluyó que hoy están “un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?”.