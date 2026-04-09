Una ciudad argentina donde mejor se verá el eclipse Foto: Foto generada con IA

La cuenta regresiva ya empezó y no es exageración: en febrero de 2027, un rincón de la Patagonia se convertirá en uno de los escenarios naturales más observados del planeta. No será por una cumbre política ni por un evento deportivo, sino por un fenómeno astronómico tan extraordinario como infrecuente: el Eclipse Solar Anular, un espectáculo de luz y sombras que promete transformar al sur argentino en el mejor punto del mundo para mirar al cielo.

La protagonista de esta historia es Esquel, una ciudad ubicada al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de Chubut, que ya se prepara para recibir un auténtico aluvión de visitantes. Astrónomos, aficionados, turistas, fotógrafos y curiosos de todo el mundo planean llegar el 6 de febrero de 2027, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol y deje visible un brillante “anillo de fuego” en el cielo.

Esquel Foto: Instagram @viajestips

Por qué este eclipse será diferente a todos

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra y, aunque se alinea con el Sol, no llega a cubrirlo por completo. El resultado es una imagen impactante: un círculo perfecto de luz solar rodeando la oscuridad lunar. No todos los eclipses son iguales, y este, en particular, tiene características que lo vuelven excepcional.

La duración de la fase anular será superior a los siete minutos, un tiempo poco habitual para este tipo de eventos astronómicos. Además, la franja central del eclipse —el lugar donde el “anillo de fuego” se verá con mayor precisión— pasará muy cerca de Esquel, Trevelin, la comunidad Nahuelpan y áreas naturales protegidas de paisaje abierto, ideales para la observación.

Esquel, del turismo de naturaleza al turismo astronómico

Hasta ahora, Esquel era conocida principalmente por su acceso al Parque Nacional Los Alerces, sus bosques andinos y por ser punto de partida de La Trochita, el histórico tren patagónico. El eclipse solar anular 2027 marcará un antes y un después: la ciudad se posiciona como un nuevo epicentro del astroturismo en Sudamérica.

En este contexto, autoridades locales y provinciales ya comenzaron a trabajar en infraestructura, servicios y propuestas especiales: campamentos astronómicos, actividades guiadas, charlas científicas y eventos culturales que acompañarán el fenómeno. Todo ocurrirá en plena temporada de verano, lo que anticipa una ocupación hotelera récord y una visibilidad internacional inédita.

Esquel está de cumpleaños Foto: Instagram @turismoesquelok

Un cielo que juega a favor

Uno de los factores clave por los que Esquel fue señalada como “el mejor lugar del mundo” para observar este eclipse es la calidad de su cielo. La baja contaminación lumínica, la escasa actividad industrial y la amplitud del paisaje patagónico crean condiciones casi perfectas para eventos astronómicos. No es solo mirar al Sol: es contemplar cómo el entorno entero cambia de color, temperatura y sonido durante el eclipse.

Durante esos minutos, el día se oscurecerá parcialmente, las sombras se volverán difusas y el paisaje adquirirá un tono extraño, casi cinematográfico. Para la ciencia, será una oportunidad de observación; para el turismo, una experiencia irrepetible; y para la Argentina, una vidriera mundial.

Un evento que no volverá pronto

El Eclipse Solar Anular de 2027 no es un fenómeno frecuente. En esta región del planeta, no se repetirá hasta diciembre de 2048, lo que explica la expectativa creciente y el interés internacional. La combinación entre naturaleza, ciencia y accesibilidad convierte a este acontecimiento en uno de los más relevantes de la década.

Mientras el resto del mundo levanta la mirada, la Patagonia se prepara. Porque durante unos minutos, el cielo cambiará y Esquel quedará grabado en la memoria colectiva como el lugar donde el Sol dibujó un anillo de fuego sobre la Argentina.