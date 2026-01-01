Lo quiso River, brilló en Europa y dio el salto a la Premier League pensando en el Mundial: el pase millonario del goleador argentino

El delantero tuvo su paso por la Selección y recala en la liga de Inglaterra con el objetivo de estar en la Copa del Mundo. Todos los detalles, en la nota.

Valentín Taty Castellanos; Europa League. Foto: Reuters

West Ham llegó a un acuerdo con la Lazio y se quedó con el pase de Valentín Castellanos, quien da el salto a la Premier League en busca de estar en la lista del Mundial.

El club inglés desembolsará 29 millones de euros por el atacante, que firmará un contrato por cinco temporadas, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del West Ham en este mercado.

Valentín Castellanos. Foto: IG@tatycastellanos11

El delantero argentino venía de una última temporada irregular en la Lazio, en la que alternó titularidades y suplencias. En total disputó 11 partidos oficiales, en los que convirtió 2 goles y brindó 3 asistencias, números que no reflejaron plenamente su potencial pero que tampoco pasaron desapercibidos para los ojeadores de la Premier.

Para Castellanos, se trata de un desafío mayúsculo: competir en una de las ligas más exigentes del mundo y afirmarse definitivamente en la élite del fútbol europeo.

Valentín Castellanos. Foto: IG@tatycastellanos11

Además, a seis meses de la Copa del Mundo y con algunas apariciones en la Scaloneta, un buen rendimiento en Inglaterra lo podría ilusionar con estar en el próximo Mundial.