Dónde ver el sorteo del Mundial 2026: todo lo que hay que saber del evento que definirá a los 12 grupos

El certamen organizado por FIFA tendrá su puntapié con la definición de las 12 zonas, en un formato de estreno por la ampliación a 48 equipos.

Sorteo del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Este viernes se lleva adelante el sorteo del Mundial 2026, que tendrá a la Selección Argentina como uno de los principales equipos. El evento tiene lugar en el Centro John F. Kennedy, donde se definen los 12 grupos del certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Sorteo del Mundial. Foto: FIFA

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo

El sorteo comenzará a las 14, hora argentina, en Washington D.C., Estados Unidos. Habrá distintos métodos para ver el evento organizado por la FIFA en vivo, tanto por televisión como por internet en plataformas.

Telefe : canales 12 y 1001 (HD) en Telecentro.

TyC Sports : canales 106 y 1018 (HD) en Telecentro.

FIFA+ : la plataforma de contenido audiovisual de FIFA transmitirá el evento.

Redes sociales de FIFA : los perfiles de la entidad deportiva contarán con el seguimiento del sorteo.

Disney+: la plataforma de streaming contará con una transmisión en vivo para sus clientes.

Sorteo del Mundial. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026. Foto: X FIFAWorldCup

El formato del sorteo del Mundial 2026

El sorteo formará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno —uno por cada bombo, donde los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados.

Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Con la excepción de Europa (UEFA), las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación. En el caso de Europa, por su cantidad de selecciones, un grupo puede tener como máximo dos equipos europeos.

Sorteo del Mundial. Foto: REUTERS

Además —y como novedad para equilibrar el torneo— los cuatro equipos mejor rankeados (no anfitriones) serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales. Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto que son Francia e Inglaterra.

Cuándo se conocerán los días y horarios de todos los partidos del Mundial 2025

El sábado 6 de diciembre de 2025 se hará público el calendario oficial del torneo y, ya al saber el grupo, Argentina ya tiene los estadios donde va a jugar y solo resta saber un horario de inicio.