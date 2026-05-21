Con 50 años de historia, llega la carrera más patria de todas:

Fiestas Mayas cumple 50 años de historia. Foto: Prensa.

La icónica carrera Fiestas Mayas, un evento imperdible del calendario runner, celebra su edición número 50 con un marco imponente: cupos agotados, miles de corredores y la presencia de atletas de elite, que la consolidan como una de las pruebas más importantes del calendario nacional.

Organizada por el Club de Corredores junto a Saucony, la competencia se correrá el próximo lunes 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y volverá a unir deporte, tradición y sentimiento patrio en una misma jornada.

Con 15.000 inscriptos agotados semanas antes del evento y la participación de 120 atletas de elite, la carrera reafirma su lugar como una de las más convocantes del país, junto con la Media Maratón de Buenos Aires.

Fiestas Mayas cumple 50 años de historia. Foto: Prensa.

Circuito, horarios y recorrido

La largada y llegada estarán ubicadas en Figueroa Alcorta, a metros de Monroe, en pleno corazón de la ciudad.

10K competitivos: largan a las 8 hs

3K participativos: largan a las 10 hs

Una fiesta patria con música, emoción y tradición

La edición aniversario tendrá una puesta especial desde la previa.Antes de la largada, la Banda de la Armada Argentina interpretará el Himno Nacional, acompañado por un tenor invitado, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Además, habrá shows de danza, folclore e intervenciones musicales a lo largo del circuito, transformando cada kilómetro en una experiencia distinta para corredores y espectadores.

Fiestas Mayas cumple 50 años de historia. Foto: Prensa.

Una carrera que se vive al ritmo del running y la música

El evento contará con animación en distintos puntos del recorrido y cronometraje en vivo en sectores clave como los kilómetros 1, 5, 6, 7, 8 y 9, permitiendo seguir el rendimiento de los atletas en tiempo real.

Con todo agotado, la Fiestas Mayas vuelve a confirmar su poder de convocatoria y su peso simbólico dentro del running argentino.

Retiro de kits

Club de Corredores | Av. Monroe 916 | CABA. Hasta el sábado 23 de mayo inclusive.

Lunes a viernes: 10 a 18 hs

Sábado: 8.30 a 16 hs

Fiestas Mayas cumple 50 años de historia. Foto: Prensa.

50 años de historia, una misma esencia

Desde su nacimiento en 1972, la Fiestas Mayas se transformó en mucho más que una carrera.

Lo que comenzó como una iniciativa de la Federación Atlética Metropolitana, impulsada por figuras como José María Muñoz, creció hasta convertirse en una tradición nacional que une generaciones enteras.

En sus primeras décadas marcó hitos deportivos, incorporó progresivamente a las mujeres en la competencia oficial y se consolidó como un evento donde conviven atletas olímpicos, amateurs, familias y debutantes.

Más que una carrera

La Fiestas Mayas no se corre solo con las piernas. Se corre con identidad. Con emoción. Con historia: cincuenta años después, sigue siendo la forma más argentina de celebrar el 25 de mayo: corriendo.