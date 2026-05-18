La expectativa por el Mundial 2026 es total. A tan solo semanas del inicio del certamen, las selecciones participantes comenzaron con la presentación de las listas de convocados con los futbolistas que representarán a cada país en la próxima Copa del Mundo, una tarea difícil para los entrenadores, que deben confirman los 26 nombres que buscarán alcanzar la gloria eterna.

El cronograma oficial de la FIFA señala que el pasado 11 de mayo cada confederación debió entregar la Lista Provisional o Preliminar, la cual no hace falta que se haga pública. Dicho documento incluye una nómina de entre 35 y 55 jugadores y funciona como la “reserva” de donde saldrán los convocados finales.

Por su parte, la Lista Definitiva de 26 jugadores deberá ser entregada formalmente entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Cabe señalar que ningún apellido que no figure en la prelista inicial podrá ser parte de la nómina final.

En los últimos días, varios entrenadores tomaron su decisión final y revelaron a qué futbolistas tendrán en cuenta para la Copa del Mundo a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. A continuación, todas las listas de convocados confirmadas para el Mundial 2026 hasta el momento.

Grupo A

México

Todavía no presentó su lista definitiva.

Sudáfrica

Todavía no presentó su lista definitiva.

Corea del Sur

Arqueros : Jo Hyeun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo) y Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

Defensores : Kim Min-jae (Bayern Múnich), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah FC), Seol Young-woo (FK Crvena Zvezda), Lee Tae-seok (FK Austria Wien), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Lee Ki-hyuk (Gangwon FC)

Mediocampistas : Hwang In-beom (Feyenoord), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (Paris Saint Germain), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Paik Seung-ho (Birmingham City), Bae Jun-ho (Stoke City) y Lee Dong-gyeong (Ulsan HD)

Delanteros: Son Heung-min (Los Angeles FC), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland FC), Yang Hyun-jun (Celtic) y Eom Ji-sung (Swansea City)

República Checa

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo B

Canadá

Todavía no presentó su lista definitiva.

Bosnia y Herzegovina

Arqueros : Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) y Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica)

Defensores : Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) y Nidal Celik (RC Lens)

Mediocampistas : Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (BSC Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Delanteros : Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

DT: Sergej Barbarez

Qatar

Todavía no presentó su lista definitiva.

Suiza

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo C

Brasil

Todavía no presentó su lista definitiva.

Marruecos

Todavía no presentó su lista definitiva.

Haití

Arqueros : Josué Duverger (Cosmos Koblenz), Alexandre Pierre (Sochaux) y Johny Placide (Bastia)

Defensores : Ricardo Adé (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers SCO), Hannes Delcroix (Lugano), Jean-Kévin Duverne (Gent), Martin Expérience (Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Wilguens Paugain (Zulte Waregem) y Keeto Thermoncy (Young Boys II)

Mediocampistas : Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Woodensky Pierre (Violette) y Dominique Simon (Tatran Prešov)

Delanteros : Josué Casimir (Auxerre), Louicius Deedson (Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto), Yassin Fortuné (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencváros), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor) y Ruben Providence (Almere City)

DT: Sébastien Migné

Escocia

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo D

Estados Unidos

Todavía no presentó su lista definitiva.

Paraguay

Todavía no presentó su lista definitiva.

Australia

Todavía no presentó su lista definitiva.

Turquía

Grupo E

Alemania

Todavía no presentó su lista definitiva.

Curazao

Arqueros : Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo) y Eloy Room (Miami FC)

Defensores : Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV) y Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Mediocampistas : Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telstar) y Godfried Romeratoe (RKC)

Delanteros : Jeremy Antonisse (Kifisia), Sontje Hansen (Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United), Brandley Kuwas (FC Volendam), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Kenji Gorré (Maccabi Haifa)

DT: Dick Advocaat

Costa de Marfil

Arqueros : Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Alban Lafont (Panathinaikos) y Mohamed Koné (RSC Charleroi)

Defensores : Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Ghislain Konan (Gil Vicente), Wilfried Singo (Galatasaray), Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Guéla Doué (Racing de Srasburgo), Ousmane Diomandé (Sporting CP) y Clément Akpa (AJ Auxerre)

Mediocampistas : Franck Kessié (Al-Ahli), Jean-Michaël Seri (NK Maribor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Seko Fofana (FC Porto), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor) y Parfait Guiagon (RSC Charleroi)

Delanteros : Nicolas Pépé (Villarreal), Simon Adingra (AS Monaco), Evann Guessand (Crystal Palace), Amad Diallo (Manchester United), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza), Yan Diomandé (RB Leipzig), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán) y Oumar Diakité (Cercle Brugge)

DT: Emerse Faé

Ecuador

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo F

Países Bajos

Todavía no presentó su lista definitiva.

Japón

Arqueros : Yuki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma Calcio)

Defensores : Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden VV), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre). Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junnosuke Suzuki (FC Copenhague)

Mediocampistas : Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (KRC Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nimega), Daizen Maeda (Celta de Vigo), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ayase Ueda (Feyenoord) y Ao Tanaka (Leeds United),

Delanteros : Keito Nakamura (Stade de Reims), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (SC Friburgo), Kento Shiogai (VfL Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint-Truidense)

DT: Hajime Moriyasu

Suecia

Arqueros : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Defensores : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mediocampistas : Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) y Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

Delanteros : Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas) y Benjamin Nygren (Celtic)

DT: Graham Potter

Túnez

Arqueros : Abdelmouhib Chamakh (Club African), Aymen Dahmen (CS Sfax) y Sabri Ben-Hessen (ES Sahel).

Defensores : Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (Lloriten), Adem Arous (Kasimpaca), Omar Rekik (NK Maribor), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (OGC Nice) y M-A Ben Hmida (ES Tunis).

Mediocampistas : Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca), Elyes Skhiri (Frankfurt), Rani Khedira (Unión Berlín), Mohamed Haj-Mahmoud (Lugano), Ismail Gharbi (Augsburg), Hannibal (Burnley) y Anis Ben-Slimane (Norwich City).

Delanteros : Sebastián Tounekti (Celtic), Elias Saad (Hannover 96), Elias Achouri (Copenhague), Khalil Ayari (PSG), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Makhatchkala) y Firas Chaouat (Club Africain).

DT: Sabri Lamouchi

Grupo G

Bélgica

Arqueros : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Strasbourg)

Defensores : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Brujas), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC) y Joaquin Seys (Brujas)

Mediocampistas : Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Axel Witsel (Girona FC), Charles De Ketelaere (Atalanta), Hugo Cuypers (Chicago Fire), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Dodi Lukebakio (Benfica) y Diego Moreira (Lille)

Delanteros : Jeremy Doku (Manchester City), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Romelu Lukaku (Napoli) y Leandro Trossard (Arsenal)

DT: Rudi García

Egipto

Todavía no presentó su lista definitiva.

Irán

Todavía no presentó su lista definitiva.

Nueva Zelanda

Arqueros : Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk) y Michael Woud (Auckland FC)

Defensores : Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC) y Tommy Smith (Braintree Town)

Mediocampistas : Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Ryan Thomas (PEC Zwolle) y Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Delanteros : Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell FC), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)

DT: Darren Bazeley

Grupo H

España

Todavía no presentó su lista definitiva.

Cabo Verde

Arqueros : Vozinha (GD Chaves de Portugal), C.J. dos Santos (San Diego FC), Márcio Rosa (PFC Montana)

Defensores : Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica) y Kelvin Pires (SJK)

Mediocampistas : Kevin Pina Lenini (Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC)

Delanteros : Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa ( Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC)

DT: Pedro Brito “Bubista”

Arabia Saudita

Todavía no presentó su lista definitiva.

Uruguay

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo I

Francia

Arqueros : Mike Maignan (AC Milán), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens)

Defensores : William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG) y Theo Hernández (Al-Hilal)

Mediocampistas : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N’Golo Kanté (Fenerbahçe) y Adrien Rabiot (AC Milán)

Delanteros : Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

DT: Didier Deschamps

Senegal

Todavía no presentó su lista definitiva.

Irak

Todavía no presentó su lista definitiva.

Noruega

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo J

Argentina

Todavía no presentó su lista definitiva.

Argelia

Todavía no presentó su lista definitiva.

Austria

Arqueros : Patrick Pentz (Brøndby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defensores: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia FC)

Mediocampistas : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Delanteros : Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburg) y Sasa Kalajdzic (LASK)

DT: Ralf Ragnick

Jordania

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo K

Portugal

Todavía no presentó su lista definitiva.

RD Congo

Arqueros : Lionel Mpasi (Le Havre), Thimothy Fayulu (FC Noah) y Matthieu Epolo (Standard de Lieja)

Defensores : Chancel Mbemba (Lille OSC), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Alex Tuanzebe (Burnley), Arthur Masuaku (RC Lens), Joris Kayembe (Genk), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Rocky Bushiri (Hibernian), Dylan Batubinsika (Larissa) y Gédéon Kalulu (Aris Limassol)

Mediocampistas : Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atrómitos), Edo Kayembe (Watford), Ngal’ayel Mukau (Lille OSC), Charles Pickel (Espanyol), Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (Castellón), Meschack Elia (Alanyaspor) y Gaël Kakuta (AEL Larissa)

Delanteros . Théo Bongonda (Spartak Moscú), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al Jazira) y Yoane Wissa (Newcastle)

DT: Sébastien Desabre

Uzbekistán

Todavía no presentó su lista definitiva.

Colombia

Todavía no presentó su lista definitiva.

Grupo L

Inglaterra

Todavía no presentó su lista definitiva.

Croacia

Todavía no presentó su lista definitiva.

Ghana

Todavía no presentó su lista definitiva.

Panamá

Todavía no presentó su lista definitiva.