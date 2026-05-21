Festejo de Cristiano Ronaldo al ganar su primera liga de Arabia. Foto: REUTERS

Cristiano Ronaldo volvió a ponerse la capa de super héroe y, con un doblete, le dio el título de la Liga de Arabia Saudí al Al Nassr, que se impuso por 4 a 1 ante el Damac.

El portugués, recientemente convocado para disputar su sexto Mundial, logró su primer título en Arabia y el número 36 de toda su carrera. Hasta la fecha, con el conjunto de Riad solo había ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023, una competición no reconocida por la FIFA.

Al Nassr, que no se proclamaba campeón de liga desde 2019, se impuso con contundencia en la última jornada de la Saudí Pro League, a la que llegó líder con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

Festejo de Cristiano Ronaldo al ganar su primera liga de Arabia. Foto: REUTERS

Era la segunda oportunidad del Al Nassr de proclamarse campeón de la Liga Saudí. La primera la malogró después con un error garrafal de Bento que acabó en gol en contra en la última jugada del clásico frente al Al-Hilal, que terminó en empate en 1 que impidió al equipo que lidera Cristiano gritara campeón a falta de dos jornadas.

La crónica del partido

Los de Jorge Jesús lograron sacarse los nervios frente al Damac por medio de la pelota parada. En el minuto 34, Sadio Mané apareció en el borde del área chica para cabecear a la red rival un córner lanzado por Joao Félix y acercar a Al Nassr al título.

Kingsley Coman pareció liquidar el encuentro y el campeonato en el minuto 52 con un gran zurdazo que se coló pegado al poste derecho pero, cuatro minutos más tarde, Morlaye Sylla convirtió un penal para el Damac que mantenía el suspenso.

Festejo de Cristiano Ronaldo al ganar su primera liga de Arabia. Foto: REUTERS

Tuvo que aparecer una de las leyendas de este deporte para terminar con las dudas y levantar al público. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ahuyentó definitivamente los males del Al Nassr con un gol de tiro libre por afuera de la barrera y se coló por el palo más alejado del arco de Kewin.

En el minuto 81, la estrella lusa puso el broche a la victoria firmando un doblete que elevó a su equipo hacia el título.

El ex delantero del Real Madrid finalizó la temporada en la tercera posición de la tabla de goleadores de la liga saudí con 28 tantos. En el total de su carrera, el crack portugués acumula un total de 973, lo que lo deja a tan solo 27 de su reto personal de alcanzar los 1.000 goles.

Festejo de Cristiano Ronaldo al ganar su primera liga de Arabia. Foto: REUTERS

El Bicho termino embanderado con los colores de Portugal, visiblemente emocionado y con un bombo a puro grito con los hinchas. Un festejo contenido más que merecido para uno de los grandes de la historia del fútbol.